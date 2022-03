VLADIMIR ĐUKANOVIĆ ZA KURIR O PREDATORIMA S PRAVNOG: To je za zatvor, takvih tvrdnji BILO JE I PRE!

Voleo bih da se to procesuira, rekao je Đukanović

Neki profesori Pravnog fakulteta, kako tvrde sagovornice Kurira, iznajmljuju stan u koji privode studentkinje da bi seksom zaradile ocenu. Osim toga, pozivaju ih na putovanja, ali i zaključavaju u amfiteatre. Nakon što je Kurir ovo otkrio, rekacije su se nizale.

Na ovo je odreagovao i advokat Vladimir Đukanović, poslanik SNS koji je i sam diplomirao na Pravnom fakultetu.

- Ukoliko je to zaista istina, to je za zatvor. Voleo bih da se to procesuira ako je tako kako ste napisali. Uvek je bilo tih tvrdnji i dok sam ja studirao, ali nikada konkretnih dokaza - rekao je Đukanović.

Podsećanja radi, svaki peti student u Srbiji doživeo je neki oblik seksualnog nasilja na fakultetu.

Pravni, prema rečima naših sagovornica, prednjači po ovakvim radnjama, jer iako većina profesora na ovom fakultetu časno i stručno radi svoj posao, pojedinci zloupotrebljavaju položaj.

U specijalu posvećenom ovoj temi, Kurir će narednih dana razotkrivati neke mračne tajne pojedinih fakulteta i grozote koje su se tamo dešavale studentkinjama i studentima. Pandorinu kutiju otvaramo upravo dešavanjima na jednom od najozloglašenijih fakulteta - Pravnom, za koja mnogi u tim krugovima znaju, a o tome ćute.

Kurir.rs / S. Trajković