DOĆI ĆE I DO SRBIJE Doktor Belojević upozorava na MUTANT OMIKRONA koji seje smrt u Aziji: Nije vreme za UKIDANJE MERA

Doktor Goran Belojević naveo je da se ne zalaže za popuštanje mera kada je u pitanju korona virus. On naglašava da se treba čuvati novog, mutiranog soja omikrona koji nam stiže iz Azije.

- Naravno da ima razloga za zabrinutost, jurnjava mačke i miša se nastavlja, samo što ga mačja uhvati, on se izmigolji. Evo ga sada i novi podsoj koji je smrtonosan, što je zabrinjavajuće. I to dolazi iz Hong Konga, gde je visok odnos vakcinacije - ističe Belojević i dodaje:

- Preko 100 odsto je povećan nedeljni trend umiranja, gde je 280 ljudi umrlo u Hong Kongu što nije za očekivati. A i u Velikoj Britaniji. Mislim da nije vreme za ukidanje bilo kakvih mera, zato što će doći i kod nas. Očekivao sam to i sve vreme govorim. Vakcinacija nije donela onaj rezultat koji je očekivan globalno. Moj stav je da je razlog za to uvođenje vakcinacije godinu dana posle početka pandemije, što stvara problem vakcinisanih ljudi koji su vironoše, a to stvara veću štetu nego korist. Treba razmisliti i o drugim načinima zaustavljanja pandemije - ističe dr Belojević.

Čuveni doktor je naveo da je najbolja i dalje klasična zaštita od korona virusa.

- Najbolja zaštita je primena klasičnih protivepidemijskih mera. Znači da se fizička distanca održava, da se ljudi ne ljube bez potrebe, da se nose maske i posebno je važno da se na ulazu u zemlju traži PCR test, da bi se sprečio ulazak vironoša u zemlju - kaže dr Belojević.

