BILA SAM ŽRTVA SEKSUALNOG PREDATORA Poznata književnica u suzama priznala: Napastvovao me je profesor sa FPN-a ŠČEPAO ME OTPOZADI

Poznata književnica i novinarka Simonida Milojković u jutarnjem programu Kurir televizije priznala je da je pretrpela stravično zlostavljanje od strane svog profesora na Fakultetu političkih nauka.

- Ja sam bila žrtva seksualnog nasilja. Bila sam dobar student i planirala sam i da ostanem na fakultetu. Bile su to one krizne godine, rat i beda. Odgovarala sam poslednja, nisam baš nešto blistala. I ništa, oborio me je, vidimo se u junu koleginice i kada sam izlazila ščepao me je iza leđa i poljubio na silu. Ja sam iz sve snage njemu lupila šamar i istrčala iz kabineta. Razgovarala sam kasnije sa divnim profesorima o tome. Tu knjigu, taj predmet sam naučila napamet i junu izašla na ispit. Polagali smo u amfiteatru i ja sam izvukla laka pitanja, i on je prišao i rekao mi da nikada, nikada neću završiti fakultet. Tada san počela da se tresem. Stisla sam pesnice, stisla sam zube, istrčala sam, u glavi mi je sve tutnjilo - priseća se Simonida Milojković, novinarka i književnica u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Ona navodi da ju je to gnusno iskustvo odredilo u životu, iako nije znala kako da se izbori sa tim problemom.

- Nakon toga počela sam da se borim, ne pobediš uvek, nekada budeš nokautiran, nekada neko nisko udara i ne poštuje pravila, ali ne napuštam ring. Nikada više u životu nisam napoustila bojno polje. Mislim da je to kod mene razvilo jednu vrstu empatije i želje da zaštitim druge - otkriva Simonida.

foto: Kurir televizija

Simonida je istakla da bi danas znala kako da se nosi sa napastvovanjem.

- Taj profesor je bio na vlasti, bio je nedodirljiv. Tada bih se obratila dekanu, imala sam strah, bila sam ubijena, bila sam bespomoćna. Danas studenti koji imaju isti takav problem, moraju da se bore. Nemojte da doyvolite da vas profesor siluje. Imate ruke i noge, branite se - kaže Simonida.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.