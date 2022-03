POČELA SEDNICA KRIZNOG ŠTABA: Ukidaju li se kovid mere u Srbiji?

Sednica Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa, počela je danas u 16 časova.

Na sednici bi trebalo da se razmatra ukidanje kovid propusnica, koje su u ugostiteljskim objektima obavezne od 23. oktobra prošle godine. Takođe, trebalo bi da se ukine i karantin za zdrave, a do te sednice trebalo bi Nacionalni komitet za imunizaciju da donese odluku o četvtroj dozi vakcine protiv kovida 19.

- Ukoliko na sednici štab preporuči ukidanje propusnica, to onda posle ide na Vladu, i ako ona to usvoji, one bi verovatno prestale da važe od 14. marta - rekao je izvor iz Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa.

Profesor dr Branislav Tiodorović rekao je juče da Medicinski deo Kriznog štaba traži ukidanje kovid propusnica, te dodao da on smatra da je to apsolutno na mestu jer su izgubile svoj smisao.

