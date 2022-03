RHMZ IZDAO UPOZORENJE: Temperatura ide i do -15, na snazi meteo alarm!

U Srbiji će danas biti hladno sa jakim jutarnjim mrazem, tokom dana promenljivo oblačno, samo na severu sunčano.

Najniža temperatura od minus devet do minus četiri, najviša od jedan do pet stepeni.

Do kraja sedmice na području Srbije očekuje se umeren, lokalno i jak jutarnji mraz. Najniža temperatura u većini nižih predela od -10 do -5 stepeni, za dane vikenda ponegde i niža, a na planinama i ispod -15 stepeni, upozorava se na sajtu RHMZ-a. Slablјenje jutarnjih mrazeva i osetni porast dnevnih temperatura očekuje se početkom naredne sedmice.

foto: Printscreen RHMZ

Danas su na snazi žuti i narandžasti meteo alarm na području cele Srbije, dok će sutra i prekosutra na snazi biti narandžasti.

foto: screenshot

Subota

Pretežno sunčano i hladno sa umerenim do jakim jutarnjim mrazem, samo na jugoistoku Srbije promenljivo oblačno s kratkotrajnim snegom. Vetar slab, severoistočni. Najniža temperatura od -11 do -5 stepeni, a najviša od 1 do 6 stepeni.

Nedelja

Pretežno sunčano i hladno sa umerenim i jakim jutarnjim mrazem. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od -11 do -3 stepena, a najviša od 4 stepena na jugoistoku do 9 stepeni na zapadu i severozapadu Srbije.

Ponedeljak

Pretežno sunčano uz slabljenje jutarnjeg mraza i porast dnevne temperature. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -7 stepeni na jugoistoku do 0 stepeni na zapadu i severozapadu Srbije, a najviša od 7 do 13 stepeni.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:45 PLATA 800 EVRA, A RADNO VREME FLEKSIBILNO! Ovaj POSAO je sve traženiji u Srbiji, a postoji i dodatna olakšica!