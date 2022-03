SPREMITE SE ZA LEDENI TALAS! Zima nas ne napušta, a u ovom kraju Srbije sutra i do -20 POGLEDAJTE DUGOROČNU VREMENSKU PROGNOZU

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se od danas do kraja sedmice, 13. marta, na području Srbije očekuju umereni, lokalno i jaki jutarnji mrazevi.

Meteorolog Đorđe Đurić kaže da će nam ovog jutra nad velikim delom regiona biti mraz od -8 do -3 stepena Celzijusa.

U predelima gde ima snežnog pokrivača na tlu nakon vedre noći sledi temperatura od -15 do -7 stepeni Celzijusa.

Juče je bio najhladniji dan u martu, kažu meteorolozi. Danas nas očekuje porast temperature, dok se u ponedeljak vraćamo na staro - ponovo hladno.

- Baba Marta pokazuje svoje pravo lice. Malo smo se odvikli od prave zime, jer nam je februar bio topao. kao i januar. Došao nam je prodor hladnog vazduha sa severoistoka Evrope, a temperature ovog jutra su veoma niske, širom Vojvodine jutarnje temperature su do -7, u Beogradu je čak - 5. Nešto viša temperatura je na jugu zemlje zahvaljujući oblačnosti gde još ima provejavanja slabog snega - rekao je meteorolog Đorđe Đurić za Kurir televiziju.

Meteorolog Đorđe Đurić za Kurir televiziju istakao je da će sutra biti veoma hladno u Srbiji, a naglasio je da će se na području Peštera kretati i oko -20 stepeni Celzijusovih.

- Ono što je najbitnije, je to da vrlo hladno vreme ostaje do kraja ove sedmice. Bićemo sve vreme pod uticajem te hladne vazdušne mase čije se jezgro premešta nešto istočnije od našeg područja. Sutra ujutru će biti vedrije, ali će temperature biti još niže od - 10 do -5 stepeni Celzijusa. Lokalno, na području Peštera može biti i do - 20, kad kažem Pešter mislim na Sjenicu, a ovog jutra je tamo - 17 stepeni, ali zaista to ne treba da čudi - rekao je meteorolog Đorđe Đurić za Kurir televiziju.

Kada je u pitanju hladno vreme ono će se zadržati do kraja nedelje, a onda će nam doći lepše vreme.

- Do kraja nedelje hladno. Od ponedeljka će biti toplije, stići će nam toplija vazdušna masa sa Mediterana. Temperature će biti preko 10 stepeni, a u utorak će biti dosta toplije. A onda nam u utorak stiže jedan novi oblačni sistem, sa prolaznom kišom. Biće pad temperatre, ali ni blizu kao sada, i onda će krenuti prolećno vreme - kaže Đurić.

