SVEKRVA ME ISTERALA IZ KREVETA DA SPAVA SA SVOJIM SINOM! Čitateljke Kurira: Neke svekrve mogu zagorčati i dva života! Muževi ćute!

Tekst koji smo objavili o snaji koja se požalila na svoju svekrvu, izazvao je veliku pažnju, a čitateljke Kurira u svojim komentarima napisale su svoja iskustva.

Jedna od njih koja se potpisala kao Komentatorka otkrila je kroz kakav je pakao prolazila sa svojom svekrvom:

- Bivša svekrva mi je zagorčavala život svakodnevno 13 godina. Od toga da ona premešta gde šta treba da stoji u mojoj kući, od mog donjeg veša pa do nameštaja, do toga da te bukvalno mrzi i gleda sa gađenjem ako te neko pohvali kako si nešto lepo i kreativno napravila, spremila, te se i ona odmah razleti da nešto smandrlja u pokušaju da te "pobedi". S obzirom na to da je završila samo osnovnu školu, a ja dva fakulteta, bila je nenadpričljiva u bilo kojoj diskusiji, bilo kojoj temi, sa bilo kim! Ili je ona u pravu i najbolje zna ili počinje "rat"! - piše Komentatorka.

foto: Printscreen

Dodaje da je njenom detetu svekrva organizovala rođendane bez njenog znanja, da je tremine javljala samo svom sinu, odnosno mužu naše čitateljke, gde i kada da dovede dete.

- Krstila je dete bez mog znanja, mada mi je pre krštenja poslala poruku da krštenje počinje u manastiru udaljenom od mene 250 kilometara, a prethono je uzela dete na vikend kod sebe! Da ne pričam o boleštini da ja, kada je ona kod nas par meseci, moram spavati u dečjoj sobi, a ona sa sinom, jer joj samo taj krevet odgovara! I da ne vidi problem što joj sin od 40 godina ide go kroz kuću pred decom jer "ona ga je rodila". Ni sin joj nije ništa bolji, mekušac pod maminom komandom. Hvala Svevišnjem da su bivši! Unapred mi je žao svake mučenice koja kroči u tu porodicu i kuću.

Druga čitateljka koja se potpisala ka Iskusna kaže da je snaja iz teksta "mala beba naspram onoga što je ona preživela od svoje svekrve":

- To koliko može da bude bolesno da je za istaživanje posebnim metodama. Sve su u fazonu - ej, ja sam super svekrva kakvih svekrva ima, ja vam želim najbolje, bože rodila si mi unuke - a onda ti zavuče pakost od koje se okreneš naopako. Ili ćeš to da gutaš i zaglaviš neku rakčinu zbog stresa ili ćeš da se trudiš da je držiš dovoljno daleko. Sve naravno ona upakuje dobrim namerama, a zapravo leči svoje psihoze i neuroze zbog vaše mladosti a ona je obično već duboko u menopauzi. Užas jedan!

foto: Printscreen

Iskusna ističe da neke snaje svekrve "možda prihvate posle dvadesetak godina braka ali obično ni tada".

- Koliko žene mogu da budu pakosne i da iz te pakosti crpe zlobu - jezivo. Čast izuzecima, ali takvih je malo. Ako vam svekrva nije okupirana egzistencijom, ako ne ide na posao i nije žena borac, ta će vam zagorčati i dva života!

foto: Printscreen

I čitateljka koja je u potpisu napisala Tako je otkrila je svoja gorka iskustva:

- Da, i ja gutam u sebi, posle mnoooogo, mnoooogo godina braka, a svekrva još živa i sin sve gleda i ćuti sve ove godine. I deca, koja su odrasla, gledaju majku kako tiho plače. Ja sam rintala ko magarac sa rizičnim trudnoćama, nikada nije htela da bar malo pripomogne, što je normalno jer kad se žena uda, ona dobije novu porodicu, tu živi, doprinosi. Ali ne, ona je gledala kako patim, plačem, svađam se sa suprugom. Podršku muža nemam sve ove silne godine jer neće majci da se zameri. Tuga.

Kurir.rs