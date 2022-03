IDEA ONLINE POKLANJA SVIM ČITAOCIMA: Preuzmite DVA BESPLATNA VAUČERA OD PO 500RSD za online kupovinu namirnica

Da li ste ikada pomislili da možete obaviti nabavku za kuću bez odlaska u prodavnicu? I ne samo to, već i da vam sve to donese neko umesto vas do vašeg kućnog praga, potpuno besplatno? Sa IDEA online prodavnicom, to je moguće! Svim čitaocima koji do sada nisu kupovali namirnice online, IDEA online poklanja dva vaučera od po 500RSD za online kupovinu namirnica.

Registrujte se besplatno i preuzmite svoja dva poklon vaučera od po 500RSD.

Nakon registracije, na početku sledećeg meseca na vašu imejl adresu vam stižu dva poklon vaučera od po 500RSD koje možete iskoristiti za dve online kupovine u tekućem i narednom mesecu.

Ukoliko razmišljate o kvalitetu proizvoda, pre svega voća, povrća i mesa, koji stignu na vašu adresu, IDEA garantuje najviši kvalitet svih artikala. Svi artikli koje naručite se ručno biraju, proverava im se rok trajanja i prolaze kroz strogu kontrolu kvaliteta, tako da namirnice koje vam se isporuče budu boljeg kvaliteta nego da ste ih sami birali u prodavnici. Na vašu adresu stižu samo najbolje namirnice.

Uz to, vaša kompletna nabavka stiže besplatno do vašeg kućnog praga. Dostava se vrši specijalno opremljenim IDEA vozilima koja sadrže najsavremenije rashladne komore, kako bi naručeni artikli stigli u istom stanju i uslovima u kojima se drže unutar prodavnice. Dostava se vrši svim korisnicima koji žive na teritoriji Beograda ili Novog Sada.

Registrujte se besplatno i preuzmite svoja dva poklon vaučera od po 500RSD.

foto: Promo

Nakon što se registrujete na sajtu IDEA online prodavnice, dovoljno je samo da u nekoliko klikova izaberete namirnice koje želite da naručite (minimalna porudžbina je 3.500RSD) i sve stiže u vaš dom već za 24 sata. Takođe, ukoliko želite da vam porudžbina stigne kasnije, imate mogućnosti da izaberete datum i vreme dostave i do 7 dana unapred.

Ukoliko kupujete delikatese i želite da vam stignu na vašu adresu narezani, ne zaboravite da prilikom porudžbine u okviru napomene ostavite zahtev da se artikli narežu.

Uz sve to, iskoristite prednost online prodavnice u kojoj se svi artikli koji su trenutno na akciji nalaze na jednom mestu i na taj način značajno uštedite.

Dobrodošli u IDEA online prodavnicu.

Promo tekst