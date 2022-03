PRAVNI ŠTITI PREDATORE? Ne dozvoljavaju studentima da ANONIMNO prijave seksualne nasilnike!

Nakon što je Kurir objavio svedočenja studenata o seksualnom uznemiravanju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, uprava ove ustanove javnosti se obratila tvrdnjama da od akademaca, ili bilo koga drugog, nikada nisu dobili ni jednu jedinu prijavu na tu temu. Ujedno su pozvali oštećene da zlostavljače prijave upravi.

Koliko je ovaj poziv ugroženim studentima licemeran, pokazuje i činjenica da Pravni fakultet praktično ne dozvoljava akademcima da napasnike prijave anonimno, naročito zbog toga što je reč o vrlo osetljivoj temi.

U to da prijave ne smeju biti anonimne, uverili su se i reporteri Kurira, koji su otišli na ovaj fakultet da vide na koji način bi studenti mogli da prijave potencijalnog zlostavljača.

Portir na ulazu u zgradu nam je rekao da "nije čuo ni za kakvu kutiju za prijavu zlostavljanja na fakultetu" i uputio nas na sekretarijat. Tek tu su nam rekli da postoje dva sandučeta u koje studenti mogu da ubace svoje primedbe - jedna se nalazi ispred šalter sale, a druga u centralnom holu.

kamera iznad kutije foto: Nenad Kostić

Bez prijave za uznemiravanje

Na pomenutim mestima naši reporteri zatekli su te dve kutije, ali na njima je pisalo da su namenjene za podnošenje "pismenih primedbi, sugestija i pohvala", a ni traga ni glasa od poziva za prijavu uznemiravanja. Na kutijama su, međutim, istaknuta i jasna pravila za razmatranje podnetih primedbi, u kojima je, između ostalog, naglašeno da svaka primedba "mora biti potpisana da bi bila uzeta u razmatranje", kao i da se "podnosilac primedbe obavezuje da u eventualnom disciplinskom postupku protiv prijavljenog lica ponovi izrečenu primedbu", uz napomenu da će "svaki potpisnik primedbi, sugestije ili pohvale biti zaštićen i te podatke znaće samo uprava fakulteta".

Kutija ispred šalter sale foto: Nenad Kostić

Nadzorne kamere

Iz ovoga se jasno vidi da Pravni ne dozvoljava anonimne prijave, a čak i ako bi se neki student usudio da u kutiju ubaci nepotpisanu prijavu, ni tada mu ne bi bio zaštićen identitet jer se obe kutije nalaze na najprometnijim mestima - jedna na samom ulasku u šalter salu, druga u centralnom hodniku, te je vrlo teško nešto nezapaženo ubaciti u kutiju a da to ne vide kolege studenti, profesori ili drugi zaposleni na fakultetu. Čak i da ne bude živih očevidaca, identitet onoga ko se približi kutijama zabeležiće budno oko nadzornih kamera, koje zapravo poništavaju svako pravo na anonimnost, naročito u odnosu na profesore i upravu fakulteta.

kamera iznad kutije foto: Nenad Kostić

Podsetimo, sagovornici našeg lista tvrdili su da pojedini profesori Pravnog navodno iznajmljuju stan u koji privode studentkinje da bi seksom zaradile ocenu, da je jedan profesor pozvao studentkinju u hotel i nudio joj prolaznu ocenu, te i da je jednoj studentkinji profesor tražio da "odradi" oralni performans na banani kako bi dobila veću ocenu. Predatore, kako su naveli, nisu prijavili iz straha od odmazde.

Prepiska na mrežama Može li anonimna prijava bar mejlom? Sa Pravnog fakulteta Kurir juče nije dobio komentar zašto ne uvažavaju anonimne prijave studenata. Umesto toga je na Instagram stranici fakulteta osvanuo poziv studentima da prijave svaki vid diskriminatornog postupanja ili uznemiravanja na mejl poverenice za ravnopravnost Pravnog fakulteta. Nije precizirano da li bar te prijave mogu biti poslate anonimno. Na ove navede su sa Pravnog odgovorili da na svakom predmetu postoje najmanje dva nastavnika-ispitivača, te da studenti mogu da biraju nastavnika ako im iz bilo kog razloga ne odgovara određeni predavač.

Problematičan pristup

Prema mišljenju psihologa Snežane Repac, način na koji je Pravni fakultet pristupio problemu o seksualnom uznemiravanju studentkinja u ovoj ustanovi od strane pojedinih profesora u najmanju je ruku problematičan.

Snežana Repac u jutarnjem programu Kurir televizije foto: Privatna arhiva

- To što uprava fakulteta navodi da nema prijava, ne znači da seksualnog zlostavljanja nema, već da studentkinje verovatno nisu imale kome to da prijave ili su se plašile. To što se daje mogućnost studentima da odaberu profesora ispitivača, postavlja pitanje kako će student znati koga da odabere. Ko će njemu garantovati da kolege profesori nisu u nekoj sprezi, te da možda pokrivaju jedni druge - ocenila je Repčeva za Kurir.

Komentarišući to da je Pravni fakultet optužio Kurir za senzacionalizam kada smo zagrebali u njihove mračne tajne, ona je ocenila da ne treba kriviti medije.

- Da nije medija, ovakve stvari možda nikada ne bi izašle na površinu. Čak i da su na fakultetu formirana tela za prijavu seksualnog, emocionalnog i druge vrste zlostavljanja od strane profesora, studentima je prijava nasilnika problem jer smatraju da je to sizifovska borba sa sistemom i da se profesori možda međusobno pokrivaju, te da pravda neće biti zadovoljena. Tako studenti odlučuju da jednostavno zaćute - istakla je Repčeva.

Kurir.rs/ Mina Petrović