LEČE MAMURLUK, POVEĆAVAJU POTENCIJU.... Na internetu se prodaju vitaminske infuzije, OVO JE PRAVA ISTINA O NJIMA (FOTO)

Na društvenoj mreži Instagram se svakodnevno pojavljuje sve više profila koji nude i prodaju takozvane vitaminske infuzije. Oglašivači su listom anonimni i bez ikakvih dokaza garantuju da ove infuzije omogućavaju navodno brz i uspešan oporavak posle raznih bolesti i operacija, jačaju imunitet, usporavaju starenje, pomažu kod mamurluka, smanjuju simptome depresije, pa čak doprinose i većoj izdržljivosti u seksualnim aktivnostima!

U tim oglasima, međutim, nije navedeno ni kakav je tačno sastav tih proizvoda, ko je proizvođač, niti koja medicinska ustanova ih nudi i daje, te naši lekari upozoravaju građane da budu na vrhunskom oprezu jer nema dovoljno naučnih dokaza za tvrdnje da vitamini leče bolesti, dok njihova nestručna primena može da ugrozi zdravlje!

Slobodni radikali

- Ubrzan tempo života, manjak sna, nedovoljna fizička aktivnost, kao i bolesti poput virusa kovid dovode do povećanja slobodnih radikala u telu. To su štetni produkti koji na ćelijskom nivou ozbiljno remete i usporavaju metaboličke funkcije i dovode do razvoja bolesti. Najbrži i najefikasniji način neutralisanja toksina iz krvi je primena vitamina intravenozno (kroz infuziju). Megadoze vitamina, minerala, elektrolita, amino-kiselina i snažnih antoksidansa se plasiraju direktno u krvotok. Kompleks vitamina B, OHB 12, Glutation za samo 7.500 dinara. Najpovoljnije u gradu - piše u jednoj objavi na Instagramu.

Na ovoj mreži postoji najmanje dvadesetak profila sa više hiljada pratilaca koji prodaju različite vrste takozvanih vitaminskih, polivitaminskih, "enerdži", terapijskih i drugih vrsta infuzija. Nalaze se u Beogradu, Pančevu, Novoj Pazovi, Novom Sadu, pa i u drugim gradovima u Srbiji.

Takođe, u opisu profila piše da nude sve vrste medicinskih usluga, pa čak i uz mogućnost dolaska na kućnu adresu ili uz zakazivanje termina, ali ni naznake o tome o kojoj je to medicinskoj ustanovi reč, niti da li je oglašičavač registrovan za pružanje te vrste tretmana.

Pojedini daju i mogućnost pacijentima da "sami dodaju vitamine uz novčanu doplatu". Oglašivači ove infuzije takođe preporučuju za brzo rešavanje problema s mamurlukom posle žurke, kao i kod većih fizičkih napora.

Siva zona na internetu

Imunolog prof. dr Dušan Popadić kaže za Kurir da različiti prodavci na društvenim mrežama pokušavaju na različite načine da prodaju i dođu do zarade.

- Čak koriste i sivu zonu jer ne oglašavaju lekove, nego pomoćna lekovita sredstva, a njihova šteta može da bude veoma različita. Sve zavisi od toga ko, šta, koliko kako i kada uzima. Ako su u pitanju infuzije koje se primenjuju intravenski i daju ih za to nestručni ljudi, onda je to za krivično gonjenje - istakao je prof. dr Popadić.

Mladen Alfirović, pravnik u Udruženju za zaštitu potrošača Vojvodine, kaže za Kurir da za oglašavanje i reklamiranje suplemenata, dijetetskih sredstava i lekova važe pravila propisana Pravilnikom o načinu oglašavanja leka, odnosno medicinskog sredstva.

Šta navodno ove infuzije garantuju Brz i uspešan oporavak posle raznih bolesti i operacija

Jačaju imunitet

Usporavaju starenje

Pomažu kod mamurluka

Smanjuju simptome depresije

Doprinose većoj izdržljivosti u seksualnim aktivnostima

- Po meni je skandalozno da neko ko se nije ni predstavio preko Instagrama reklamira vitamine za koje se ne zna ni tačan sastav, to može biti rizik po zdravlje potrošača.

Vrste infuzija na Instagramu Vitaminske

Polivitaminske

Enerdži infuzije

Terapijske infuzije

U pravilniku se navodi da reklamna poruka za lek mora da sadrži jasnu informaciju da je proizvod koji se reklamira lek, odnosno medicinsko sredstvo, i ne sme da dovede u zabludu. Propisano je da uz svaku reklamu mora biti istaknuta poruka "Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo.

Uputstvo Šta je infuzija i čemu je namenjena Infuzija je vrsta medicinske terapije koja se daje isključivo uz prethodnu konsultaciju s lekarom, a primenjuje se u stanjima poremećaja organizma koja nastaju zbog gubitka tečnosti, elektrolita i hranljivih materija. Lekari objašnjavaju da se ova terapija prepisuje u situacijama kada je potrebno da se izgubljene materije nadoknade.

O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, odnosno medicinsko sredstvo posavetujte s lekarom ili farmaceutom". Prilikom reklamiranja leka, odnosno medicinskog sredstva, nije dozvoljeno opštu javnost navoditi na utisak da lek, odnosno medicinsko sredstvo, nema neželjene reakcije.

