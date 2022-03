DAVID (9) IMA LEUKEMIJU! Jednom preživeo BORBU PROTIV GOLIJATA I POBEDIO, sad se neprijatelj vratio! NE TREBA MU NOVAC, VEĆ OVO

Kada je imao osam godina, David je imao i leukemiju. Uspeo je da preživi bolest i transplantaciju kosne srži.

Kako je napisao predsednik Leuke na zvaničnoj Fejsbuk stranici, bila je to borba protiv Golijata. Pobedio je.

Ipak, sada ima devet godina i bori se opet sa istim neprijateljem. Leži na Institutu za majku i dete. U petak mu je ponovo transplantirana kosna srž. Sada je Golijat jači, opasniji... neumoljiv.

Iako je tek započeo svoj život, ponovo mora da se bori za njega, navodi Predrag Slijepčević.

- Tada je davalac matičnih ćelija za tranplantaciju bila petogodišnja devojćica. Davidova sestra. Danas je to njegova majka. U četvrtak su joj uzeli matične ćelije.

- Negde popodne sam je nazvao da pitam kako je prošlo, i nije se ona javila na telefon. Javio mi se David. Isprva nisam shvatio ko je na telefonu. Pomislio sam da je umorna, teško je biti 24 časa dnevno u izolaciji, a i davanje matičnih ćelija dugo traje, nije bolno, ali nekoliko sati treba sedeti dok se matične ćelije izdvajaju iz krvi. A onda sam shvatio da je to David. To je prvi moj kontakt sa njim. Obično nemam kontakt sa decom. Nekako mi je logično. Ne trebam im još i ja. Moje je da im pomognem, a ne da moraju da pričaju sa tamo nekim čikom. Pričam sa njima kroz njihove roditelje, verujem da je tako najbolje - piše u objavi, a potom nastavlja da prepričava tok razgovora sa dečakom.

- Kao i svako drugo dete bio je srećan što se javio na mamin telefon, ponosan što mu je poverena tako važna stvar. Ne, on ne zna gde mu je majka, zna da će doći oko četiri i da, reći će joj da je čika Peđa zvao. Veseo i razdragan, kao i svako drugo dete. I sada mi je to u svesti. Ponašao se kao da se ništa ne dešava. Kao da je sve u potpunom redu. Kao da nije smrtno bolestan. Nesvestan situacije u kojoj se nalazi - navodi se u objavi.

Peđa iz Leuke dalje o o okrutnoj bolesti koja lomi malog heroja piše dalje:

- Leukemija ga ubija brže nego prošli put. Hemioterapija je oslabila svaki deo njegovog malog bića, dok pokušava da zaustavi napredovanje bolesti. Podivljala kosna srž se mora uništiti, samo tako transplantacija može uspeti.

- Nesvestan, a ipak borac. Dokazao je to i prvi put. Mali da bi razumeo, a ipak se ne predaje. Na svoj dečiji način, onako kako može, onako kako njegov mali svet može da razume i prihvati. Nesvestan rizika, opasnosti i poteškoća. A one su velike - naveo je.

Potom je objasnio zbog čega piše objavu.

- Ponovo smo u istom problemu kao prošle godine. Opet nam trebaju trombociti krvne grupe A, Rh negativna.

- David može samo takve trombocite da prima. Problem je još veći nego prošle godine. Tada je primao po pola doze trombocita, sada će primati celu. Trebaće nam najmanje desetak davalaca od ponedeljka. Za ponedeljak je obezbeđeno, ali za dalje nismo sigurni. David svoj deo posla obavlja, sa svojih 9 godina, on radi ono što je do njega. Golijat je velik i strašan, ali David se bori, vredan je on svog imena.

- Sam ne može. Potrebna mu je naša pomoć. Niko ne može sam sebi da pronađe trombocite. To mogu samo zdravi ljudi. To mogu samo neki od vas, i u ovom slučaju samo retki, tačnije samo 6% tih retkih. Jako mali broj. Na prste može da se izbroji.

- Malo je onih koji su spremni da jedan deo svog dana odvoje i poklone jedini lek koji Davidu može sačuvati život. Oni koji hoće i mogu su tu među nama...a li ne znaju da su potrebni Davidu. Davidov život je u pitanju a vi ga možete sačuvati. Njegov život bukvalno zavisi od vaših trombocita. Toliko je prosto, trombociti = život.

- Ako dovoljno vas podeli, imaćemo sigurno dovoljno davaoca koji će proći uslove. Toliko je prosto. To je merilo još nečega. Merilo nas, merilo našeg društva, merilo nas kao ljudi, u krajnju ruku, merilo da li sebe možemo nazvati Čovek.

- David sa pravom nosi svoje ime. Zaslužio ga je. Leukini dosadašnji apeli su pokazali da se uvek do sada javio dovoljan broj vas, koji se mogu nazvati tim imenom -Čovek. Svaki put smo uz vašu pomoć pronašli dovoljno davalaca. Verujem da će tako biti i ovog puta.

A sad, evo ih i uslovi. Pažljivo ih pročitajte, ako stvarno želite da pomognete.

Napomena:

Ukoliko ne prolazite uslove nemojte nam sad postavljati pitanja vezana za njih, vreme nam je najpotrebnije da uspemo da obezbedimo davaoce.

Ko mogu biti davaoci?

- Ako ste krvna gripa A, Rh negativni. Ako ste potpuno zdravi, ako ne pijete NIKAKVE, APSOLUTNO NIKAKVE LEKOVE, ako je prošlo 10 dana od kada ste pili antibiotike, 5 dana od kada ste pili analgetike i aspirine, 7 dana od kada ste pili antihistaminike.

- Ako u zadnjih 6 meseci niste imali nikakvu operaciju, ranu koja je morala da se šije, vadili umnjak ili se tetovirali.

- Ako je prošlo 20 dana od kada ste imali Koronu i ako se osećate potpuno zdravi.

- Ako niste rađali ili bili trudni.

- Ako imate bar 60 kilograma.

- Ako imate od 18 do 60 godina.

Javite se Isidori Milošević 064-49-04-677 i Jeleni Ivanović na 063-30-99-59 i one će vam objasniti celu proceduru i organizovati testiranje.

