TAJNE PETROVARADINSKE TVRĐAVE: Jeziva priča iz daleke prošlosti otkriva zašto ovde uvek ima MNOGO MAČAKA

Prva odbrana od nevernika, biser barokne arhitekture, ali i riznica Habzburgovaca, te kazamat za političke neposlušnike... Sve je to bila Petrovaradinska tvrđava u svojoj trovekovnoj istoriji koja krije mnoge tajne.

Danas je najznačajniji kulturno istorijski spomenik Novog Sada, a izgradnju Tvrđave pokrenula je austrijska ratna komanda uz finansijsku pomoć Pape, a sa ciljem da se zaustave buduće invazije Turaka.

Malo je poznato i to da je veoma krvavo bilo graditi Tvrđavu, pa je u sezoni kada je bila intenzivna gradnja umiralo i po 100 ljudi.

- Bilo je onih koji su radili za novac, ali su Tvrđavu gradili i zarobljenici. Umirali su jer su radili u teškim uslovima, bez hrane i lekova. Čak je u Novom Sadu postojala kletva “dabogda ti duša gradila Varadin“, upravo zbog uslova u kojima su radnici gradili Tvrđavu – kaže direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Siniša Jokić.

Miroslav Farkaš, izvršni direktor Centra za revitalizaciju kulturno-istorijskog nasleđa Cerkin podsetio je svojevremeno da postoji i legenda da su u zidine Tvrđave ugrađivane mačke, kako bi ona bila neuništiva i kako bi imala devet života.

- Verovalo se da mačka ima devet života. To je koštalo mnoge mačke života, jer su graditelji, svih vremena i delova sveta, u nameri da osiguraju dugovečnost svojim građevinama, u temelje ugrađivali žive mačke kako bi osigurali dugovečnost svojim delima. Da li je baš taj, ni malo humani čin graditelja, uspeo da obezbedi trajnost tvrđavi, ili nešto drugo, ali jedno je sigurno-tvrđava traje i dobro se drži. Današnje mačke kao da to znaju, pa na velikom stepeništu, koje vodi ka Kuli sa satom, svakodnevno, u većem broju, tu sačekuju posetioce i sa njima se slikaju i kao da šalju poruku da one čuvaju tvrđavu – ispričao je Farkaš.

Kada je izgrađena bila je najznačajnije i najveće utvrđenje u Habzburškoj monarhiji o čemu govori podatak da su Turci dva puta pokušali da je osvoje, ali nisu uspeli. Nakon toga, u 19. veku, postala je vojno administrativni centar.

Poslednjih nekoliko decenija prožima se priča o postojanju tunela ispod Dunava između Petrovaradinske tvrđave i Novog Sada. Arhitekta Vojislav Dević kaže da je po predanjima tunel povezivao dve crkve- Svetog Juraja u Petrovaradinu i Svetog Jana Nepomuka u Novom Sadu koja se nalazila na nekadašnjem mostobranu. Poslednja legenda kaže da je 1913. godine bračni par lekara prošao kroz tunel ispod reke.

Sprečio rušenje Tvrđave, to ga koštalo karijere

Bilo je predloga 20ih godina prošlog veka da se Petrovaradinska tvrđava sruši. U tom periodu je ona još uvek bila vojni objekat, a ne spomenik kulture i za vojsku je njeno održavanje bilo preskupo.

Međutim, to je sprečio general Dragoš Đelošević, načelnik građevinske uprave vojske Kraljevine Jugoslavije, što ga je koštalo vojničke karijere.

