MISLIM DA SE POJAVLJUJEŠ U OVOM VIDEU, JESI LI TO TI? Moj profil nije zanimljiv hakerima - najveća zabluda na društvenim mrežama

Nije mali broj korisnika društvenih mreža koji su dobili poruku sledeće sadržine: "Mislim da se ti pojavljuješ u ovom videu, jesi li to ti?" i linkom koji navodno vodi na pomenuti video-snimak.

Iz Ratela objašnjavaju da je to samo jedna od mogućih zloupotreba koje se dešavaju na društvenim mrežama i da je moguće na taj način i preuzeti nalog koji će se dalje zloupotrebljavati.

Rukovodilac Službe za informacionu bezbednost u Ratelu Jovan Milosavljević rekao je da su izdali saopštenje povodom raspodele malicioznog linka putem aplikacije Fejsbuk i istakao da je to samo jedna od mogućih zloupotreba koje se dešavaju na društvenim mrežama.

Istakao je da postoje tri osnovne vrste zabluda korisnika društvenih mreža kada je reč o prevarama.

foto: Printscreen/RTS

"Prva bi bila jedna koja se tiče polazne tačke kome sam ja kao korisnik zanimljiv i zašto bi mene neko sada mogao i na koji način da zloupotrebi, ja nemam ništa što bih mogao da krijem, ja sam samo običan korisnik", naveo je Milosavljević.

Dodao je da je to jedna od osnovnih zabluda svih korisnika, koja vodi u sledeću zabludu - nečitanje uslova korišćenja društvenih mreža.

"Slažemo se svi da je to poprilično opširan tekst i u njemu ima dosta detalja, mnogi od njih su pravnički, terminološki pravno potkovani i mnogi korisnici, samo kao informacija im ne znači toliko", istakao je Milosavljević i dodao da prihvataju sve uslove kako bi napravili svoj nalog.

Objasnio je da velika većina korisnika, zbog neupoznavanja politikom korišćenja i mogućnosti da se sadržaj koji se objavljuje dalje distribuira - što zvaničnim, što nezvaničnim putevima, objavljuju neadekvatan sadržaj.

Milosavljević je naveo da je prevara sa porukom "Mislim da se ti pojavljuješ u ovom videu" fišing prevara.

"Upravo je to način, vrlo sofisticiran, moramo da priznamo, jer svako sebe voli da prepozna i ako se već video u nekom videu, pa je to još sada postalo zanimljivo na društvenim mrežama, svako će da klikne i veliki broj korisnika je kliknuo na to i samim tim doveo u problem svoj nalog, moguće je da bude preuzet, da bude zaključan za originalne vlasnike", kazao je Milosavljević.

Naglasio je da nalog može da se hakuje na taj način, ali može da služi i za prikupljanje podataka i kontakte prijatelja na Fejsbuku, kao i da ti podaci mogu da završe na "dark vebu" gde će se dalje zloupotrebljavati.

Dodao je da zloupotrebljeni nalozi mogu da se koriste i za širenje lažnih vesti.

(Kurir.rs/RTS)