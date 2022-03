VIŠI SUD U BEOGRADU 24. P3 BROJ 129/20

VIŠI SUD U BEOGRADU, sudija Jelena Stanković, rešavajući u pravnoj stvari tužioca Igora Velimirovića iz Beograda, koga zastupa Milica Marić Krstić, advokat iz Beograda, protiv tuženih "Adria media group d.o.o." iz Beograda i Rajka Nedića, odgovornog urednika medija Kurir: najuticajnije dnevne novine Balkana i medija Kurir.rs iz Beograda, koje zastupa Branislav Glogonjac, advokat iz Beograda, radi naknade štete, doneo je nakon održane glavne i javne rasprave dana 4. 10. 2021. sledeću

PRESUDU

DELIMIČNO SE USVAJA tužbeni zahtev tužioca Igora Velimirovića pa se obavezuju tuženi "Adria media group" i Rajko Nedić da tužiocu na ime nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda solidarno isplate iznos od 50.000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana presuđenja 4. 10. 2021. pa do isplate, a sve u roku od osam dana od prijema pisanog otpravka presude pod pretnjom posledica prinudnog izvršenja.

DELIMIČNO SE ODBIJA tužbeni zahtev tužioca Igora Velimirovića kojim je tražio da se obavežu tuženi "Adria media group" i Rajko Nedić kao odgovorni urednik medija Kurir: najuticajnije dnevne novine Balkana i medija Kurir.rs da tužiocu na iznos dosuđen u stavu prvom izreke presude od 50.000 dinara solidarno isplate zakonsku zateznu kamatu počev od dana podnošenja tužbe 13. 5. 2020. godine pa do 4. 10. 2021. godine kao neosnovan.

DELIMIČNO SE ODBIJA tužbeni zahtev tužioca Igora Velimirovića kojim je tražio da se obavežu tuženi "Adria media group" i Rajko Nedić kao odgovorni urednik medija Kurir: najuticajnije dnevne novine Balkana i medija Kurir.rs obavežu da tužiocu na ime povrede časti i ugleda solidarno isplate preko dosuđenog iznosa u stavu prvom izreke presude pod 50.000 dinara, a do traženog iznosa od 500.000 dinara, odnosno za iznos od 450.000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana podnošenje tužbe 13. 5. 2020. godine pa do isplate, kao neosnovan.

DELIMIČNO SE USVAJA tužbeni zahtev tužioca Igora Velimirovića pa se obavezuju tuženi "Adria media group" i Rajko Nedić da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede prava na privatnost solidarno isplate iznos od 50.000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom.

DELIMIČNO SE ODBIJA tužbeni zahtev tužioca Igora Velimirovića kojim je tražio da se obavežu tuženi "Adria media group" i Rajko Nedić da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede prava na privatnost na iznos dosuđen u stavu četvrtom izreke presude od 50.000 dinara solidarno isplate zakonsku zateznu kamatu počev od dana podnošenja tužbe 13. 5. 2020. pa do 4. 10. 2021, kao neosnovan.

DELIMIČNO SE ODBIJA tužbeni zahtev tužioca Igora Velimirovića kojim je tražio da se obavežu tuženi "Adria media group" i Rajko Nedić da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede prava na privatnost isplate iznos preko dosuđenog iznosa u stavu četvrtom izreke presude od 50.000 dinara, a do traženog iznosa od 500.000 dinara odnosno za iznos od 450.000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom, kao neosnovan.

DELIMIČNO SE USVAJA tužbeni zahtev tužioca Igora Velimirovića, pa se obavezuje drugotuženi Rajko Nedić odgovorni urednik medija Kurir: najuticajnije dnevne novine Balkana i medija Kurir.rs iz Beograda, da objavi uvod i izreku ove presude o svom trošku, bez komentara i odlaganja, najkasnije u drugom narednom broju novina počev od pravosnažnosti presude, sve u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a pod pretnjom plaćanja novčanog iznosa od 300.000 dinara.

DELIMIČNO SE ODBIJA tužbeni zahtev tužioca Igora Velimirovića kojim je tražio da se obaveže drugotuženi Rajko Nedić da objavi preostali deo presude koji nije obuhvaćen stavom sedmim izreke o svom trošku, bez komentara i odlaganja najkasnije u drugom narednom broju novina počev od pravosnažnosti presude, kao neosnovan.

OBAVEZUJU SE TUŽENI da tužiocu solidarno naknade troškova parničnog postupka u iznosu od 95.200 dinara u roku od osam dana od prijema pismenog otpravka presude pod pretnjom posledica prinudnog izvršenja i sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana sticanja uslova za izvršnost odluke pa do isplate.

APELACIONI SUD U BEOGRADU GŽ 412/21

U IME NARODA APELACIONI SUD U BEOGRADU u veću sastavljenom od sudija Vojislave Milićević, predsednika veća, Vesne Matković i Jasne Belović članova veća u parnici tužioca Igora Velimirovića iz Beograda protiv tuženih "Adria Media Group" d.o.o. iz Beograda i Rajka Nedića, odgovornog urednika medija "Kurir: najuticajnije dnevne novine Balkana" i medija "Kurir.rs" iz Beograda, radi naknade štete, odlučujući o žalbama stranaka izjavljenim protiv presude Višeg suda u Beogradu P3 129/20 od 04.10.2021. godine, u sednici veća odranoj dana 3.2. 2022. godine doneo je PRESUDU PREINAČUJE SE presuda Višeg suda u Beogradu P3 129/20 od 04.10.2021. godine u delu stava trećeg izreke, utoliko što se OBAVEZUJU tuženi "Adria Media Group" i Rajko Nedić da tužiocu Igoru Velimiroviću na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljehne duševne bolove zbog povrede časti i ugleda solidarno isplate oznos od 150.000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom koja teče počev od 04.10. 2021. godine kao dana donošenja prvostepene presude pa do isplate u roku od 8 dana od dana prijema prepisa presude. PREINAČUJE SE presuda Višeg suda u Beogradu P3 129/20 od 04.10.2021. godine u delu stava šestog utoliko što se OBAVEZUJU tuženi "Adria Media Group" i Rajko Nedić da tužiocu Igoru Velimiroviću na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede prava na privatnost isplate izno od 70.000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom koja teče počev od 04.10. 2021. godine kaoa dana donošenja prvostepene presude pa do isplate u roku od 8 dana od dana prijema prepisa presude. ODBIJA SE kao neosnovana žalba tužioca i POTVRĐUJE presuda Višeg suda u Beogradu P3 129/20 od 04.10.2021. godine u preostalim delovima stavova trećeg i šestog izreke. PREINAČUJE SE presuda Višeg suda u Beogradu P3 129/20 od 04.10.2021. u delu stava sedmog izreke utoliko što se OBAVEZUJE tuženi Rajko Nedić, odgovorni urednik medija "Kurir: najuticajnije dnevne novine Balkana" i medija "Kurir.rs" iz Beograda, da ukoliko ne objavi uvod i izreku ove presude o svom trošku, bez komenatara i odlaganja najkasnije u drugom narednom broju novinina počev od dana pravosnažnosti presude, plati tužiocu noivčani iznos od 100.000 dinara. ODBIJA SE kao neosnovana žalba tuženih i potvrđuje presuda Višeg suda u Beogradu P3 129/20 od 04.10.2021. godine u stavovima prvom i četvrtom izreke, kao i u preostalom sdelu stava sedmog izreke. PREINAČUJE SE odluka o troškovima postupka sadržaa u stavu devetom presude Višeg suda u Beogradu P3 129/20 od 04.10.2021. godine, tao što se OBAVEZUJU tuženi da tužiocu solidarno naknade tropškove postupka u iznosu od 75.100 dinara saqkonskom zateznom kamatom počev od dana sticanja uslova za izvršnost odluke pa do isplate. Svaka stranka snosi svoje troškove drugostepenog postupka.