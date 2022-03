BAREL NAFTE ZA NEDELJU DANA POJEFTINIO 25%! Da li ćemo u Srbiji od petka litar goriva plaćati manje i za koliko?

Barel nafte tipa "brent" koju koristimo u Srbiji, je za nedelju dana na svetskim berzama pala sa 130 dolara na sadašnjih oko 100, što je pojeftinjenje od oko 25 odsto!

Budući da maloprodajne cene goriva na domaćim pumpama prate kretanja "crnog zlata" na globalnom trštu, postavlja se pitanje da li će od petka evrodizel i bezolovni benzin BMB 95 u Srbiji da pojeftine?

Podsetimo, u petak, 11. marta je stupila na snagu Uredba Vlade Srbije o ograničenju cena naftnih derivata evrodizel i evro premijum BMB 95, koja predviđa da se u narednih 30 dana, usklađivanje cena goriva vrši svakog petka.

Cena benzina u Srbiji i okruženju Grčka 1,94 evra

Albanija 1,62 evra

Hrvatska 1,57 evra

Crna Gora 1,54 evra

Rumunija 1,5 evra

Srbija 1,45 evra

Bugarska 1,39

Severna Makedonija 1,36 evra

BiH 1,3 evra

Mađarska 1,22 evra

A model po kome se to usklađivanje vrši je prosečna veleprodajna cena tih derivata na teritoriji Srbije uvećana za šet dinara.

U petak sledi novo usklađivanje cena ovih goriva, a iako je barel nafte "Brent" od 8. marta kada je iznosio maksimalnih 127,98 dolara pao na jučerašnjih 99,91 dolara, domaći naftaši nemaju jano mišljenje da će se to pojeftinjenje preliti i na srpsko tržište.

- Teško je to reći u našem slučaju. Cena nafte kod nas zavisi najviše od snabdevača - rekao je za Blic Biznis Nebojša Atanacković, vlasnik jedne naftne kompanije odgovarajući na pitanje znači li aktuelan pad cene barela u svetu i to da u Srbiji u petak neće biti poskupljenja goriva.

Nebojša Atanacković foto: Beta/Milan Obradović

- Ukoliko je cena sirove nafta na tržištu stabilna i ukoliko nema problema u snabdevanju, do novog rasta cena ne bi trebalo da dođe. A pogotovo ne do drastičnog skoka cena, kakav se desio sa gasom - dodao je on.

Cena dizela u Srbiji i okruženju Grčka 1,68 evra

Albanija 1,61 evra

Hrvatska 1,54 evra

Srbija 1,52 evra

Rumunija 1,48 evra

Slovenija 1,47 evra

Crna Gora 1,43 evra

Bugarska 1,37 evra

BiH 1,29 evra

Severna Makedonija 1,22 evra

Mađarska 1,22 evra

Tomislav Mićović, generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije, bio je nešto precizniji u odgovoru.

foto: Nebojša Mandić

- Za sada ovaj pad cena na svetskom tržištu, ne znači mnogo i za domaće. Ne možemo tačno precizirati da li će u petak doći do poskupljenja. Cene na svetskom tržištu ne mogu tako brzo uticati i na cene kod nas - rekao je on za Blic Biznis.

Podsetimo, prema obračunu od prošlog petka, litar evrodizela će do predstojećeg petka, 18. marta na pumpama koštati najviše 187,7 dinara, a BMB 95 premium 176,3 dinara.

Međutim, cena dizela za poljoprivrednike i dalje neće smeti da raste i ograničena je na najviše 179 dinara po litru.

Kako je Vlada Srbije saopštila, najviše maloprodajne cene evrodizela i evro premijum BMB 95 utvrđivaće Ministarstvo trgovine svakog petka do isteka uredbe i objavljivati na zvaničnoj internet stranici najkasnije do 15 časova.

- Cene će važiti od trenutka objavljivanja. Najviša maloprodajna cena sa porezom na dodatu vrednost za evrodizel i bezolovni benzin BMB 95 utvrđuje se u iznosu prosečne veleprodajne cene derivata na teritoriji Srbije uvećane za šest dinara. Prosečne veleprodajne cene tih derivata obračunava Ministarstvo rudarastva i energetike, svakog petka do isteka uredbe i najkasnije do 13 časova dostavlja Ministarstvu trgovine. Ministar nadležan za poslove energetike bliže propisuje način obračuna prosečne veleprodajne cene derivata nafte evrodizela i evropremijuma BMB 95 - navedeno je u sapštenju.

Kurir.rs

