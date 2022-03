NAJNOVIJI KORONA PRESEK: Danas manji broj preminulih i pacijenata na respiratorima nego juče

U prethodnih 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 16.828 građana od kojih je 2.449 novozaraženih.

Preminulo je 14 pacijenata, na respiratorima u bolnicama širom Srbije je 56 obolelih.

foto: Printscreen/covid19.rs

Podsetimo, dan ranije na korona virus testirano je 17.958 građana od kojih je 2.415 bilo novozaraženih. Preminulo je 15 pacijenata, a na respiratorima je bilo 66 obolelih.

"Preporuka ne znači mnogo"

Sa odlukom da se nošenje maski u zatvorenom prostoru bude na nivou preporuke, a ne obaveza nije saglasan medicinski deo Kriznog štaba, te procenju da će to dovesti do blagog povećanja broja zaraženih do kraja marta.

Epidemiolog prof. Branislav Tiodorović rekao je da to građani mogu da protumače kao signal za skidanje maski, što može da dovede do određenih problema i da se javi blagi porast broja zaraženih.

- Zatvoreni prostor i gradski saobraćaj predstavljaju rizična mesta gde bi trebalo koristiti maske. Preporuka kod naših ljudi ne znači mnogo. Očekujem do kraja marta da ćemo imati mali talas, takozvanu 'srpsku grbu', jedno blago povećanje broja zaraženih. To će biti posledica suspenzije antikovid mera - rekao je on nedavno.

Članica Kriznog štaba ministarka Darija Kisić-Tepavčević rekla je nakon sednice štaba u četvrtak da je zabeleženo smanjenje svih parametara, od broja pregleda, do broja hospitalizovanih u odnosu na broj potvrđenih kovid slučajeva.

Rekla je da su bolnice počele da se vraćaju normalnom režimu rada, i da su u ovom momentu kovid bolnice praktično novoizgrađene za vreme pandemije Batajnica, Novi Sad i Kruševac.

