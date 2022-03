DRŽAVA SPREMA 6 NOVIH MERA ZA STUDENTE: Najbolji će imati priliku i za PLAĆENU PRAKSU u državnim organima

BEOGRAD - Nakon niza sastanka ministra finansija Siniše Malog sa predstavnicima studentskih organizacija, odgovoreno je na njihove zahteve i predloge, te je dogovoreno da će biti doneto šest novih mera za studente, u smislu raznih pogodnosti koje će im olakšati studiranje i traženje posla.

Nove mere su predstavljene na jučerašnjoj konferenciji „Dijalog lidera naše zemlje“, u organizacije Studentske konferencije univerziteta Srbije (SKONUS) i Centra za edukaciju i razvoj omladine Beograda (CEROB), sa kojima su prethodno i vođeni pregovori, saopštilo je Ministarstvo finansija.

foto: Shutterstock

Prva mera je da će određeni broj studenata imati priliku da dobije plaćenu praksu u državnim organima. Zaključak o tome je Vlada Srbije već usvojila i njime se predviđa da najbolji studenti treće, odnosno četvrte godine osnovnih akademskih i integrisanih studija u školskoj 2021/2022. godini imaju plaćenu praksu u državnim organima i javnim službama. U narednih sedam dana univerziteti treba da dostave spisak najboljih studenata, a potom Vlada Srbije treba da usvoji novi zaključak.

Predviđeno je da se obezbedi obavljanje plaćene stručne prakse počev od 1. aprila ove godine, u trajanju od tri meseca. Praksa se može obavljati u ministarstvima, upravama u sastavu ministarstava, jedinicama lokalnih vlasti, javnim preduzećima, ustanovama i kod drugih korisnika javnih sredstava.

Na taj način će najbolji studenti imati priliku da još tokom studija steknu praktična znanja i radno iskustvo, što im po završetku fakulteta može značajno pomoći pri zapošljavanju.

Druga mera je uvođenje studentskih kartica, koje će svaki student dobijati uz svoj indeks. Te kartice će predstavljati tehnološki napredno rešenje, povezano sa odgovarajućom aplikacijom, a namera je da budu uvedene od sledeće godine. Ideja je da se studentima omoguće jeftinije usluge i kupovina dobara, kao što su popusti u prodavnicama, pozorištima, bioskopima, za kulturne i sportske manifestacije.

Treća mera je proširenje programa „Moja prva plata“, kako bi on obuhvatio i studente završnih godina. Dakle, predlog je da i studenti završnih godina mogu da konkurišu za taj program, te da budu izabrani od strane poslodavca, s obzirom na to da je to bio jedan od zahteva mladih. Cilj je da se to sprovede u narednom ciklusu programa koji počinje na jesen. Ovaj program ima za cilj da podstakne zapošljavanje mladih i da pruži podršku privredi u rešavanju problema sa nedostatkom kadrova.

Četvrta mera su posebne stipendije za socijalno ugrožene studente, a predlog je da stipendiranje krene od 1. januara 2023. godine.

Peta mera je budžetiranje na master studijama. Naime, Vlada Srbije će do maja doneti odluku o broju studenata koji upisuju na teret budžeta narednu školsku godinu, pri čemu će prvi put predvideti da se studenti master studija na strukovnim studijama (akademija strukovnih studija – bivše više škole) finansiraju iz budžeta.

Šesta mera su posebne afirmativne mere za studente sa invaliditetom i pripadnike romske nacionalnosti, za koje će biti predviđena budžetska mesta na master akademskim studijama, što do sada nije bio slučaj.

Kurir.rs