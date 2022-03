VIŠI SUD U BEOGRADU 15P3 BROJ 515/19

U IME NARODA VIŠI SUD U BEOGRADU, sudija Biljana Cvetković, sudija pojedinac, u parnici tužioca Nikole Čakarevića iz Beograda, čiji je punomoćnik Milica Nicović, advokat iz Beograda, protiv privrednog društva "Adria media group" d.o.o. iz Beograda i Rajka Nedića iz Beograda, odgovornog urednika štampanog i elektronskog izdanja medija Kurir, čiji je zajednički punomoćnik Aleksandar B. Petrović, advokat iz Beograda, radi naknade nematerijalne štete, vrednost predmeta spora 700.000 dinara, nakon održane usmene i javne glavne rasprave zaključene dana 11. 5. 2021. godine doneo je PRESUDU I DELIMIČNO SE USVAJA tužbeni zahtev tužioca Nikole Čakarevića iz Beograda, pa se OBAVEZUJU tuženi "Adria media group" i Rajko Nedić da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede prava na pretpostavku nevinosti, nastale objavljivanjem neistinitih informacija u štampanom izdanju medija Kurir od 19. i 20. juna 2019. godine i u elektronskom izdanju medija Kurir od 18. i 19. juna 2019. godine, isplate iznos od 150.000 dinara sa zateznom kamatom, počev od dana presuđenja, pa do isplate, sve u roku od osam dana od prijema pisanog otpravka presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

II ODBIJA SE tužbeni zahtev u delu u kom je tužilac tražio da mu tuženi, pored dosuđenog stavom prvim izreke, isplati iznos od još 50.000 dinara KAO NEOSNOVAN.

III OBAVEZUJU SE tuženi da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povreda dostojanstva ličnosti - časti i ugleda nastale objavljivanjem neistinitih informacija u štampanom izdanju medija Kurir od 19. i 20. juna 2019. godine i u elektronskom izdanju medija Kurir od 18. i 19. juna 2019. godine, isplate iznos od 150.000 dinara sa zateznom kamatom počev od dana presuđenja, pa do isplate, sve u roku od osam dana od prijema pisanog otpravka presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja. IV ODBIJA SE tužbeni zahtev u delu u kom je tužilac tražio da mu tuženi, pored iznosa dosuđenog stavom trećim izreke, isplati iznos od još 50.000 dinara KAO NEOSNOVAN.

V OBAVEZUJU SE tuženi da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete duševne bolove zbog povrede prava na privatnost nastale objavljivanjem neistinitih informacija u štampanom izdanju medija Kurir od 19. i 20. juna 2019. godine i u elektronskom izdanju medija Kurir od 18. i 19. juna 2019. godine, isplate iznos od 175.000 dinara sa zateznom kamatom počev od dana presuđenja, pa do isplate, sve u roku od osam dana od prijema pisanog otpravka presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja. VI ODBIJA SE tužbeni zahtev u delu u kom je tužilac tražio da mu tuženi, pored iznosa dosuđenog stavom petim izreke, isplati iznos od još 125.000 dinara KAO NEOSNOVAN. VII OBAVEZUJE SE tuženi Rajko Nedić, odgovorni urednik štampanog i elektronskog izdanja medija Kurir, da bez odlaganja i komentara, o svom trošku objavi uvod i izreku ove presude u štampanom i u elektronskom izdanju medija Kurir, najkasnije u drugom broju štampanog, odnosno elektronskog izdanja medija Kurir od dana pravosnažnosti odluke. VIII ODBIJA SE tužbeni zahtev u delu u kom je tužilac tražio da se obaveže drugotuženi na činidbu iz stava sedmog izreke u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude KAO NEOSNOVAN. IX OBAVEZUJE SE drugotuženi da sa linka portala Kurir.rs iz teksta "Cigle im vezao oko vrata, pa ih sve bacio u septičku jamu: zastrašujući detalji trostrukog ubistva u Surčinu, ovo je pomagač sina Čumetovog druga, koji je takođe uhapšen", ukloni objavljene zapise i to: fotografije tužioca na naslovnoj strani i u okviru teksta, kao i reči "i Nikoli Č. (20)", "Uhapšeni Nikola Č. je vozio auto", sve u roku od 15 dana od prijema pisanog otpravka presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja. X ODBIJA SE tužbeni zahtev u delu u kom je tužilac tražio da se obaveže drugotuženi da, pored informacija navedenih u stavu devetom izreke, ukloni zapis teksta na linku iz stava devetog izreke u preostalom delu KAO NEOSNOVAN. XI OBAVEZUJE SE drugotuženi da sa linka portala Kurir.rs iz teksta "Sin Surčinca naterao Neđu da gleda kako mu ubija majku i tetku, Dragoslav ga vezao, pa pred njim satima mučio dve starice, a onda ga overio, pa sva tela bacio u septičku jamu", ukloni objavljene zapise i to: fotografiju tužioca u okviru teksta, kao i reči "Nikola Č. izneo odbranu pred tužiocem - osumnjičen da je ubice kolima odvezao sa mesta zločina", sve u roku od 15 dana od prijema pisanog otpravka presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja. XII ODBIJA SE tužbeni zahtev u delu u kom je tužilac tražio da se obaveže drugotuženi da, pored informacija navedenih u stavu jedanaestom izreke, ukloni zapis teksta na linku iz stava jedanaestog izreke u preostalom delu KAO NEOSNOVAN. XIII OBAVEZUJU SE tuženi da tužiocu naknade troškove parničnog postupka u iznosu od 90.100 dinara sa zakonskom zateznom kamatom. XIV ODBIJA SE tužbeni zahtev tužioca za isplatu zakonske zatezne kamate na dosuđen iznos troškova iz stava desetog izreke od 90.100 dinara KAO NEOSNOVAN.