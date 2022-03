OSNOVNA ŠKOLA "BRATSTVO" PONOS NOVOG PAZARA! Posle rekonstrukcije postala jedna od najboljih u Srbiji!

Direktor Dejan Kulundžić kaže kako je osnovna škola "Bratstvo" napravljena 1970. godine potvrdivši da se radi o jednoj od možda i "najboljih škola i pre ove rekonstrukcije u gradu i regionu."

"Brojala je uvek veliki broj učenika i jedno vreme smo prelazili preko 2.000 učenika, a trenutno brojimo 1730 učenika", kaže Kulundžić.

Prema njegovim rečima ovo predstavlja veliki podvig Vlade Republike Srbije i kancelarije za javna ulaganja.

"Mi smo posle dužeg vremena dobili rekonstrukciju vrednu 4,5 miliona evra. i mogu da kažem da su se posle dužeg niza godina i deca i nastavnici ugrejali, jer smo imali problema sa grejanjam, sa prozorima, instalacijom, kompletno sve. Na kraju smo rekonstrukcijom dobili, mogu da kažem s ponosom, jednu od najboljih škola u sigurno u Srbiji a možda i šire", rekao je Kulundžić.

Ističe da je urađena kompletna rekonstrukcija škole.

"Mi smo radili maltene sve vreme u tri smene. A sada smo dobili novih 9 učionica i sa tim proširenjem smo smanjili broj učenika po odeljenju. Sada imamo od 26 do 28 učenika po odeljenju i radimo u 2 smene. Kroz rekonstrukciju obuhvaćena je i dogradnja zatvorenog poluolimpijskog bazena. To je prvi zatvoreni bazen u gradu Novom Pazaru", rekao je on.

Treba istaći da je ova škola beležila veoma zapažene rezultate na različitim takmičenjima. Sada, kaže on, imamo i obavezu da budemo što bolji uz nadu da "će opravdati ova ulaganja".

Dina Pećenin, nastavnik informatike i računarstva ističe sa ponosom da je bila đak ove škole, ističući da nastava dosta unapređena do današnjeg dana.

"Imamo veliku mogućnost da podignemo kvalitet nastave i učenja na viši nivo. Veliko nam je zadovoljstvo što smo deo ove škole. Naravno da ova škola ne bi bila ovako lepa da nije našeg direktora Dejana Kulundžića, koji je zaslužan za sve ovo što je uradio za nas, što nam je pružio velike mogućnosti i uslove za rad, kako nama tako i našim učenicima", rekla je Pećanin.

Napominje kako je ubrzani razvoj tehnologije doneo da moraju da imaju savremeniju nastavu jer se, kako kaže, "ove mlađe generacije se praktično rađaju sa mobilnim telefonima."

"Ako decu usmerimo na pravi način kako mogu putem mobilnog telefona da steknu i znanja, onda znači da smo uspeli. Jako je bitno u današnje vreme da mobilni telefon i računare koristimo u svrhu obrazovanja i za naš napredak u budućnosti", rekla je ona i dodala kako je ceo ambijent u školi prijatniji učenicima za rad, "jer sve po modernim standardima odrađeno".