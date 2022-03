PRILIKA DA SVINJETINU NAKUPUJETE JEFTINO! Post oborio cenu DRASTIČNO! Evo koliko sada košta kilo mesa u pojedinim gradovima!

Posle vrtoglavog skoka cena mesa krajem prošle godine, kada u vitrinama prestoničkih marketa gotovo da nije bilo svinjetine ispod 800 dinara, poslednjih dana kupci primećuju da su brojke na etiketama kalirale.

Da je svinjsko meso pojeftinilo u većini gradova Srbije, za sedam do oko 30 odsto u odnosu na septembar, pokazali su i poslednji podaci poljoprivrednih proizvoda Republičkog zavoda za statistiku.

Poređenjem izveštaja cena na malo poljoprivrednih proizvoda, iz druge nedelje septembra i kraja februara, najviše je pojeftinilo svinjsko meso u Nišu. Lane je kilogram koštao 597 dinara, a sada 429 dinara, što je gotovo za trećinu manje. Za oko 15 odsto je jeftinija svinjetina u Kragujevcu, Smederevu, Zaječaru. U Leskovcu je umesto 429 dinara za kilogram, poslednja zabeležena cena 399 dinara. U Beogradu je sa prosečnih 569 dinara po kilogramu u septembru, cena sada pala na 509, što je za 10 odsto niže.

Stručnjaci kažu da je pojeftinjenje verovatno uzrokovano slabijim izvozom od početka rata u Ukrajini, ali i periodom posta kada je manja tražnja za svinjetinom. Dodaju i da su cene mesa za našeg potrošača neprihvatljivo visoke, pa je dobro da idu naniže.

- Svaki dinar je važan, pa iako ne vodim striktnu evidenciju, primetila sam da su svinjski but, plećka i krmenadle u trgovinskom lancu u kom redovno pazarim, jeftiniji - kaže Beograđanka Svetlana Petrović:

- Sećam se da je u jednom trenutku pred Novu godinu svinjsko meso koštalo oko 800-900 dinara. File sam čak platila oko 1.000 dinara, a u istoj prodavnici pre neki dan koštalo je manje od 600 dinara. Sada su ponovo češće akcije, pa je uvek ponešto na sniženju, ali su prethodne cene svakako delovale nerealno i prenaduvano, jer su čak i ovakve visoke za mnoge.

foto: Stock

Stanje u prodavnicama

Trenutno se kilogram svinjskog buta u beogradskim trgovinskim lancima prodaje za 570 do 650 dinara. Plećka košta od 500 do 570, a file od 700 do 800 dinara. Junetina i jagnjetina su i dalje zadržale paprene cifre.