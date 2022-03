DOKTOR PETROVIĆ OTKRIVA DA LI NAM PRETI JOŠ JEDAN TALAS KORONE: Ne znam zaista šta se dešava, da li je to neki novi soj, varijanta

Korona virus i dalje nastavlja svoju misiju, što pokazuje dnevna statistika koja dolazi iz Evrope. Brojevi novozaraženih rastu u Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Italiji, Sloveniji, te nas ne bi iznenadilo da se novi talas dogodi i kod nas. Prema ocenama pojedinih epidemiologa, to bi se moglo očekivati za mesec ili dva dana, s druge strane ima i onih koji smatraju da ćemo imati mirno proleće i leto.

Prema rečima stranih stručnjaka do novog talasa u Evropi došlo je iz nekoliko razloga, kako smatraju, najpre zbog stelt omikrona koji je zarazniji, zatim, vakcinama je isteklo ili ističe pet ili šest meseci, a došlo je i do popuštanja mera. Takođe, zbog hladnog vremena mnogi borave u zatvorenom, što pomaže virusu da brže cirkuliše.

Stelt omikron je u poslednjih par nedelja postao dominantan u svim zemljama gde se beleži rast, od 50 do 70 odsto svih slučajeva. Ono što ipak ohrabruje je, što je u pitanju soj koji se smatra slabijim, jer se do sada pokazalo da ne daje veliku stopu hospitalizacije i smrtnost, barem za većinu populacije. Prema savetima lekara, oni sa slabim imunitetom i hronični bolesnici trebalo bi da budu oprezni, bez obzira na slabije karakteristike poslednjeg soja.

Prema poslednjim podacima, u Nemačkoj je za dan registrovano 225.387 novih slučajeva zaraze, a kako prenosi Rojters ova zemlja je „oborila“ još jedan rekord na nedeljnom nivou, iako se pripremala da ublaži ograničenja. Naime, Institut Robert Кoh (RКI) registrovao je skok od 22 odsto u odnosu na pre nedelju dana, čime je ukupan broj zaraženih dostigao skoro 17,7 miliona. Što znači, da je infekcija ponovo u porastu od početka marta, i to nakon ublažavanja mera koje sprečavaju nevakcinisane osobe da pristupe mnogim zatvorenim javnim prostorima. Prema tvrdnjama tamošnjih vlasti, iako broj slučajeva raste, više ne postoji veliki rizik od preopterećenja zdravstvenog sistema zbog vakcinacije i činjenice da dominantna varijanta omikrona često ima blaže simptome.

S druge strane, ni u Velikoj Britaniji brojke ne miruju, prema poslednjoj statistici zabeleženo je 52.822 novih slučajeva zaraze korona virusom. Kako prenose tamošnji mediji, u ovoj zemlji je omikron stelt dominantan, te je i bivši zvaničnik Svetske zdravstvene organizacije upozorio da je BA.2, 40 odsto prenosiviji od svog pretka, što ga čini zaraznim poput morbila - jedne od najprenosivih bolesti za koje naučnici znaju. Kako dalje navode mediji, slučajevi su u porastu skoro dve nedelje nakon ukidanja preostalih ograničenja u Engleskoj 24. februara, pri čemu ljudi više ne moraju da nose maske za lice u javnom prevozu ili da se izoluju kada dobiju pozitivan test.

Severna Irska je takođe ukinula sva svoja pravila, ali Škotska i Vels zauzimaju oprezniji pristup. Prva ministarka Škotske Nikola Sterdžon potvrdila je da će pravila koja zahtevaju da ljudi nose maske za lice u javnom prevozu i prodavnicama ostati na snazi najmanje do 4. aprila usred slučajeva penjanja, koji su skočili za 39 odsto u nedelji do 10. marta. S druge strane ni u Francuskoj se ne smiruje, prema poslednjoj statistici broj na zaraženih za dan iznosi 116.618, dok je 85.288 novoinficiranih na dnevnom nivou.

Da li će talas doći i kod nas?

Epidemiolog dr Radmilo Petrović kaže da sve što se dešava u svetu, može se očekivati će doći i kod nas.

- Ne znam zaista šta se dešava, u Nemačkoj je skočilo, pa u Kini, Koreji, da li je to neki novi soj, nova varijanta, ili popuštanje mera tome doprinosi, zaista teško je oceniti precizno, ali virus je u cirkulaciji. Najverovatnije je u pitanju stelt omikron, što se meni lično ne sviđa, jer će to sigurno doći i do nas. Takođe možda su u pitanju klimatski faktori, ako je bilo hladno, pa su ljudi počeli da se zatvaraju, to je omogućilo bolju transmisiju virusa, moguće da ima i toga, kaže epidemiolog Petrović.

Kako dodaje sagovornik, talas ne bi trebalo da stigne do nas u narednih mesec do dva dana.

- Verovatno neće doći za mesec ili dva. Nismo mi izolovano ostrvo, sve što se događa u celom svetu, u Evropi, doći će i do nas, nema nam druge. Mi smo deo sveta kao i svi ostali, samo kod nas dolazi sa zakašnjenjem, a ja se nadam da ćemo imati makar dva meseca vremena da odahnemo od ovog soja, i ove pandemije, ali da li će doći nešto drugo, to ćemo videti, kaže Petrović.

Kako objašnjava, četvrta doza nam je potrebna i time ćemo ojačati naš imunitet, što će nam u budućnosti pomoći, ako bude nekog novog talasa.

- Četvrta doza će pojačati imunitet svima kojima je prošlo pet meseci. Kod svih vakcina je takvo pravilo, tako 100 i više godina, nijedna vakcina ne daje doživotni imunitet, i ne znam što bi sada nekoga bunilo to, zašto traje zaštita nekoliko meseci. S druge strane, vakcinacijom se smanjuje verovatnoća mutacije, što će nas sačuvati u narednom periodu. Smatram da to nije velika žrtva otići i vakcinisati se, ako već imamo vakcine koje su potpuno besplatne i dostupne svima. Korona je tu, a videćemo šta nas čeka dalje, dodaje dr Petrović.

