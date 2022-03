ISPOVEST DOKTORA KOJI JE BIO U KRIZNOM ŠTABU 1972. DOK JE HARALA VARIOLA Pre 50 godina bilo je nezamislivo ovo što imamo danas

Variola vera za nas je istorija, koju učimo baš ovih dana, na 50. godišnjicu od izbijanja epidemije u SFRJ, ali je variola i te kako znana Srbima. Ona je pomorila decu kneza Miloša, ali i oslepela čuvenog guslara Filipa Višnjića.

Pre gotovo dva veka nije bilo šale s vakcinacijom. Ni šegrtovanja, školovanja, sklapanja braka nije bilo ako niste pelcovani ili ste u najmanju ruku preležali pošast koja je ubijala 20 do 50 odsto zaraženih, a preživele ostavljala obeležene ožiljcima.

Dramatična borba sa velikim boginjama 1972. godine trajala je 55 dana.

O ovoj temi je za televiziju Kurir govorio dr Zoran Radovanović.

foto: Kurir Televizija

Voditeljku jutarnjeg programa Olju Lazarević zanimalo je da li je zaista dr Zoran Radovanović bio inspiracija za lik u filmu Variola Vera.

- Postoje dve, ti figure koje podsećaju na realnu situaciju, ali to su tzv. kontaminirani likovi, što i jeste cilj umetničke vitije, reditelj Goran Marković je to tako filmski video. A jesam bio član kriznog štaba - rekao je dr Zoran Radovanović.

- To je bilo vreme pre "hrvatskog proleća", a posle eliminacije srpskih liberala, dakle tu su već dati amandmani na nov Ustav, i još uvek je bila dobro organizovana, stručnjaci su slati u svet da izučavaju bolesti, poslali smo u jednom trenutku pre toga tim lekara u Nemačku koji su izučavali sve. Svaki grad je bio organizovan, znalo se koji će objekat da bude karantin. To je obično bio motel dalji od grada, i on bi se praznio, kako bi se smestili bolesnici. Imali smo sve što je trebalo - rekao je za Kurir televiziju dr Zoran Radovanović.

Voditeljka jutarnjeg programa Kurir televizije Olja Lazarević podsetila je da je za 6 nedelja vakcinisano 18.000.000 stanovnika, što je u odnosu na danas veoma velika stvar.

foto: Kurir Televizija

- Tada je vakcinacija proziv velikih boginja bila obavezna. Nisu vakcinisana deca koja su neposredno ili godinu dana pre toga vakcinisana - kaže dr Radovanović.

Voditeljku Olju Lazarević zanimalo je da li je tada bilo ljudi koji su se protivili lekarima.

- Tada se verovalo lekarima i autoritetima. U međubremenu došao je taj talas anti-vakcinaša, a to je i globalni fenomen. To nije samo naša karakteristika. Pre pola veka bilo jezamislivo da lekar počne da priča protiv nauke, proiv vakcinacije. Ako ja kažem da je vakcinacija korisna ja sam nezanimljiv i za medije i za javnost, ali ako izmislim neku glupost da se od toga dobija, na primer, šuga, odmah dobijem popularnost. Ima mojih kolega, koji po cenu žrtvovanja naučnih činjenica pribegavaju tome. Zbog toga je javnost podeljena - rekao je dr Zoran Radovanović.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:36 BIO JE OSMOMESEČNA BEBA KADA JE DOBIO VARIOLA VERU Jedan gest lekara SPASIO JE ŽIVOT Zoranu a onda je on nastavio njegovim stopama