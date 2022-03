PEŠAČENJEM ZARADILI 4.000.000 DINARA ZA STAZU KOJA ŽIVOT ZNAČI: Na Adi otvoreno šetalište za OBOLELE OD OVE OPASNE BOLESTI

"Otvori plavi krug" svečano je otvorena danas na Adi Ciganliji. Za godinu i po dana građani koji pešače sa aplikacijom "Otvori plavi krug" zabeležili su 100 miliona koraka čime je prikupljeno 4 miliona dinara donacije za uređenje pešačko - rekreativnih staza u Beogradu. Renovirana Holmerova staza na Adi Ciganliji dugačka je jedan kilometar, a pored nove podloge, građanima je na raspolaganju i šest novih sprava za vežbanje.

Staza se nalazi između Ade Safari i reke Save u jednom od najlepših delova ove prirodne oaze. Pre ove, donacijama prikupljenim tokom projekta "Otvori plavi krug", koji je posvećen ranoj prevenciji dijabetesa i gojaznosti, renovirane su staze u Bajfordovoj (Banjičkoj) i Zvezdarskoj šumi u Beogradu. Renovirana staza na Adi Ciganliji otvorena je šetnjom kojoj su prisustvovale osobe obolele od dijabetesa, aktivisti projekta "Otvori plavi krug", ambasadorka Kraljevine Danske Suzan Šine, gradonačelnik Grada Beograda Zoran Radojičić, akademik prof.dr Nebojša Lalić, generalni direktor kompanije Novo Nordisk Aleksandar Popović i mnogobrojni prijatelji projekta.

- Zadovoljstvo mi je što smo danas ovde, povodom otvaranja novouređene Holmerove pešačke stazi na Adi Ciganliji koja je nastala u okviru projekta "Otvori plavi krug" koji je deo zajedničke kampanje "Gradovi koji menjaju dijabetes". Beograđani koji se bore sa dijabetesom, ali i oni koji su pod povećanim rizikom od obolevanja, i oni koji žele da preveniraju ovu bolest i dodatno se edukuju, su ovim projektom dobili puno toga, mogućnost za dodatnu edukaciju, stručno vođenje, moderne pešačke staze u najzelenijim delovima grada, i tako dobili priliku da učestvuju u organizovanim šetnjama i druženjima. Siguran sam da smo na taj način građane dodatno motivisali da se okrenu zdravom načinu života.

Danas više od dve trećine pacijenata sa dijabetesom živi u gradovima. Zbog toga je Grad Beograd vrlo brzo prepoznao problem, i ja kao njegov gradonačelnik, ali pre svega lekar, želim da puna pažnja bude i nadalje posebno usmerena na ranjive grupe Beograđana - rekao je gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić. Okosnicu projekta „Otvori plavi krug" čine organizovane edukativno - zdravstvene grupne šetnje i besplatna škola nordijskog hodanja.

Od jula do novembra prošle godine, održano je 26 organizovanih šetnji na kojima je učestvovalo nekoliko stotina sugrađana, koji su uz nadzor medicinskih sestara i savete profesionalnih trenera redovno šetali stazama zdravlja širom prestonice i to: Ušće, Ada Ciganlija, Zvezdarska, Bajfordova šuma, a jedna šetnja održana je i u Botaničkoj bašti.

Šampion u broju doniranih koraka, koji je koristeći aplikaciju "Otvori plavi krug", prešao više od 4.500 kilometara je Đorđe Radinović (31) iz Beograda.

- Danas ljudi ne mogu da prepešače dve autobuske stanice. Teško im je. Meni šetnje puno znače, relaksiraju me. Tada imam i vremena za razmišljanje. I danas znam da prepešačim od Kalemegdana do Mirijeva. Nekima je to čudno. Kada sam čuo za aplikaciju "Otvori plavi krug", odmah sam znao da je to za mene. Nekako me je podstakla na takmičarski duh, da šetam više. Umem da s vremana na vreme pogledam i tabelu sa rangiranim šetačima. Na kraju sam "zarazio" i mamu i sestru da i one otvore ovu aplikaciju - kaže Đorđe Radinović.

- Šetnje svakako čuvaju naše zdravlje, pogotovu ako se to radi svakodnevno. Ne samo da je organizam otporniji na bolest, nego nas vreme provedeno u prirodi čini srećnijima i relaksiranijim. Takođe, i količina kalorija koja se potroši tokom šetnje nije zanemarljiva, kao ni činjenica da kratka šetnja ubrzava metabolizam, ali postoji i niz drugih razloga koji govore u prilog redovnoj šetnji, osim boljeg fizičkog izgleda. Mnoge studije su pokazale kako redovna fizička aktivnost može dosta doprineti zdravlju, smanjiti rizik od dijabetesa, gojaznosti, ali i mnogih drugih hroničnih bolesti - rekao je Ninoslav Majačić iz Udruženja pacijenata sa dijabetesom tip 2 "Krug dvojke Srbije".

- Raduje nas rast zajednice "Otvori plavi krug" i impresionirani smo trudom koji pokazuju šetači, koji su prešli više od 77 hiljada kilometara, što su skoro dva kruga oko Ekvatora. Mi smatramo da je prevencija veoma važna, a fizička aktivnost je najbolji način za rano sprečavanje dijabetesa, gojaznosti i za stvaranje zdravih životnih navika. Otvaranjem ove staze naši sugrađani i pre svega osobe obolele od dijabetesa dobili su još jedno inspirativno mesto za šetnju, druženje, razmenu iskustava i edukaciju - rekao je Aleksandar Popović, generalni direktor Novo Nordiska u Srbiji i Crnoj Gori. Prof. dr Nebojša Lalić, direktor Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma u Univerzitetskom Kliničkom centru Srbija na otvaranju staze na Adi Ciganliji je rekao da je fizička aktivnost jedan od najvažnijih oslonaca za prevenciju zdravlja, a naročito za suzbijanje dijabetesa i gojaznosti, odnosno njihovu prevenciju.

- Za sprečavanje šećerne bolesti i gojaznosti potrebno je između dva do tri sata umerene fizičke aktivnosti nedeljno i zato je šetnja idealna. Organizovane šetnje koje se sprovode u okviru projekta „Otvori plavi krug" su odlična prilika da se ljudi okupe i šetaju pod stručnim nadzorom i zato apelujem na naše sugrađane da se pridruže, šetaju, nauče nešto novo i učine dobru stvar za svoje zdravlje - kaže prof. dr Nebojša Lalić, Projekat „Otvori plavi krug" deo je globalne inicijative "Gradovi koji menjaju dijabetes", a realizuje se uz zajedničku saradnju i podršku Skupštine Grada Beograda, Medicinskog fakulteta, Dijabetološkog saveza Srbije, Udruženja obolelih od dijabetesa tipa 2 "Krug dvojke Srbije", Udruženja obolelih od dijabetesa grada Beograda „Plavi krug", Beogradskog trkačkog kluba, Ambasade Kraljevine Danske u Srbiji, kompanije Novo Nordisk i portala Stetoskop.info. Projekat ima za cilj da okuplja obolele od dijabetesa, osobe u riziku od oboljevanja, gojazne osobe, ali i sve one koji su zainteresovani za zdrav način života, druženje i edukaciju.

