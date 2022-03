VERENICA TRAŽI DA IMAM SE*S SA NJENOM MAJKOM PRE VENČANJA! Tvrdi je da je to stari običaj! NE ZNAM ŠTA DA RADIM, a volim je!

Stari običaj koji je dugo praktikovan i u Srbiji, a opisan je u brojnim književnim delima od kojih je najpoznatija "Nečista krv" Bore Stankovića, kao i u mnogim filmovima, naziva se snohačenje. Tradicija po kojoj mladoženjin otac prvi bračnu noć provede sa novopečenom nevestom, postojao je još od 1878. godine, pa sve do povlačenja Otomanskog carstva s Balkana 1912. Tek krajem Drugog svetskog rata je u potpunosti iskorenjen.

Sa sličnim, jednako bizarnim običajem, susreo se jedan "momak za ženidbu" s juga Srbije, koji je zbog delikatnosti situacije želeo da ostane anoniman. Mladić, koji se neizmerno radovao venčanju sa dugogodišnjom devojkom, nedavno je podelio sa javnošću priču zbog koje sada razmišlja da otkaže venčanje. Šta se to desilo, što je moglo toliko utiče na njega da promeni odluku?

Ovo je njegova priča...

- Zabavljam se sa devojkom već četiri godine, od čega smo godinu dana vereni - počinje on svoju priču i nastavlja:

- Nedugo nakon što smo ušli u vezu rekla mi je za tradiciju koje se njena porodica već godinama pridržava kada su u pitanju venčanja. Naime, rekla mi je da budući mladoženja mora da mladinu majku izvede u grad, kupi joj haljinu i nešto u čemu će prespavati, plati sve račune od te večeri, kao i hotel u kome će prenoćiti sa budućom taštom. Tom prilikom takođe mi je rekla i da ne treba da previše brinem zbog ovoga, jer to ne znači da treba i da prespavam u istom krevetu sa gospođom, mada je nekada davno značilo upravo to. Ja sam se samo nasmejao i pitao je da li je ozbiljna. Ona mi je rekla da je vrlo ozbiljna povodom toga. Teško sam poverovao u sve to, ali nisam želeo da o tome više pričam. I tako je i bilo sve do prošle nedelje. Iskreno, za sve to vreme, pomalo sam i zaboravio i da smo o tome uopšte i pričali.

Međutim vreme je lagano prolazilo i dan venčanja se približio.

- Za manje od mesec dana zakazano je naše venčanje. Kada smo pričali o svim detaljima, devojka me je pitala i da li sam odabrao gde ćemo njena mama i ja izaći na veče našeg sastanka. Ja sam se nasmejao i čekao da pređe na drugu temu. Međutim, ona je bila zbunjena zbog mog smeha i insistirala je da stvari shvatim ozbiljno, jer od mene očekuje to da uradim - priča mladić i dodaje da ga je sve ovo veoma zbunilo:

Komentari Ne plaši se, igraju se s tobom! Njegova priča izazvala je jednako osude i komentare podrške za obe strane. - Nekada je običaj bio da ispred sobe mladenaca bude cela njihova familija i da se svi vesele kada oni konačno izađu iz sobe. Ako je tradicija, onda mora da se poštuje - bio je jedan od komentara. S druge strane, bilo je i onih koji smatraju da i pored toga što običaj postoji, to ne znači da treba da uradimo i ono što nam nije prijatno da uradimo. Ipak, najviše je bilo onih koji su mladića ohrabrili rečima da se porodica njegove verenice samo igra sa njim i testira ga i da ovakav običaj u današnje vreme ne može da dude realan i da se praktikuje.

- Sve što sam mogao da joj kažem jeste da mi nije pprijatno da to uradim. Nisam želeo da noć provedem sam sa njenom majkom u hotelu, niti čak sa bilo kim ko nije ona - moja buduća supruga. Pitao sam je i zbog čega moramo da iznajmimo sobe u hotelu, na šta mi je ona odgovorila da je pre izvesnog vremena običaj u njenoj porodici bio da buduća tašta ima seks sa potencijalnim zetom, kao jedan od načina za proveru da li je on onaj pravi za njenu ćerku. Onda sam je pitao da li i to očekuje od mene, ali se ona nasmejala i rekla da ne očekuje, ali da se ne ni bunila ni ako bi se to stvarno desilo. Takođe mi je rekla i da njena majka ne planira da uradi bilo šta "seksualno" te noći.

Budući mladoženja je bio zapanjen njenim odgovorom.

- Još uvek preplašen zbog celog koncepta pitao sam je da li jednostavno mogu samo da njenu majku odvedem na večeru, ali se ona odjednom uznemirila i počela da me ispituje zbog čega odbijam da ispunim ovu "zanimljivu porodičnu tradiciju", kako je nazvala. Jednostavno sam rekao da mi nije prijatno i mislio sam da će me razumeti, na šta mi je ona rekla da se ponašam kao tvrdoglavo dete.

Situacija se dalje komplikovala, a u celu priču uključena je i njena porodica.

- Odmah nakon toga je otišla da obavesti svoju porodicu o mojoj odluci. Ubrzo su me pozvali i pitali zbog čega odbijam i zbog čega sam takav kreten po tom pitanju. Zatim me je pozvala i njena majka, koja je zapravo bila vrlo ljubazna. Rekla je da misli da sam ja divan dečko i da, pored toga što bi volela da provede jednu noć sa mnom, ipak razume da imam pravo da odbijem. Čak je to rekla i mojoj devojci, ali je ona i pored toga još uvek bila ljuta.

Nesrećni budući mladoženja objasnio je kako njegova buduća supruga i njena porodica "dolaze" iz drugačije kulture.

- Verovatno je to jedan od razloga zbog čega ja sve ovo ne razumem i ne mogu da prihvatim, ali se i dalje pitam da li sam ja kreten u celoj priči - žali se on i dodaje još jednu stvar koja ga je uplašila i šokirala:

- Jednom, u toku razgovora, pitao sam verenicu da li ovo znači da će i ona spavati sa našim budućim zetom. Rekla mi je da ne planira to, ali da ne može ni da mi obeća da neće, jer to zavisi i od mladića i onoga što on bude želeo da uradi.

