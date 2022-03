ŠOKANTNA ISPOVEST MOMKA ZA KURIR: Devojka mi priredila krvav ritual samo da ne raskinem! Posle njene kafe doživeo sam OVE GROZOTE!

Na jednom sajtu na internetu pripadnice lepšeg pola su delile svoja iskustva gde su kazale da su nakon magijskog rituala sipanja menstrualne krvi u kafu potencijalnog partnera uspele da zadobiju naklonost čoveka za kojim im srce žudi.

Ovo je dokaz da žene i devojke čine svakakve stvari kako bi pridobile muškarca u kog su zaljubljene i kako bi ga zadržale pored sebe što duže. Dame koje su se osmelile na ovaj bizarni ritual koji spada u vradžbine tvrde da su "ulovile" pripadnike jačeg pola, pa većina njih uživa sa njima u skladu, ljubavi, harmoniji, a neke su čak i zasnovale porodicu. Međutim, postoje i negativna iskustva.

- Meni je uspelo, ne znam šta bih rekla više osim toga. Jedna vračara me uputila na ovaj način i ja sam probala i "upecala ga". Bili smo tri godine u vezi, sve dok ga nisam ostavila zbog drugoga - tvrdi jedna od njih.

- Menstrualna krv u kafi pomaže sto odsto. Srećna sam sa M. i na putu je naše prvo dete - kratko konstatuje dama kojoj se posrećilo.

Međutim, muškarci su zgroženi saznanjem da postoje ovakvi bizarni rituali koje pojedine njihove izabranice rade i u koje veruju.

Mladić Đ. V. (25) iz jednog mesta na jugu Srbije rekao je za Kurir da je, nažalost, ovakvo iskustvo osetio na svojoj koži.

- Imao sam nepunih dvadeset godina i bio u vezi sa devojkom koja je bila dve godine starija od mene. Iz istog smo mesta i znali smo se još iz osnovne škole. Međutim, posle par meseci veze ja sam hteo da raskinem, ali ona je insistirala da budemo zajedno i na sve načine pokušavala da me zadrži kraj sebe.

Verovatno zbog toga što sam joj bio prvi dečko. Jednom sam otišao kod nje kući jer me zvala na neke kolače i kafu. Sedim ja, ona donosi tursku kafu i gleda me pravo u oči - kaže mladić i dodaje:

- Posle prvog gutljaja kafe osetio sam nešto čudno. Kafa je imala odvratan ukus. Bilo mi je muka. Nisam mogao da je popijem. Ostavio sam punu šoljicu kafe i otišao kući. Tog celog dana i naredna dva sam povraćao. Nije mi bilo dobro, nisam znao zbog čega, ali znam da mi je odmah posle kafe bilo muka.

Devojka me ubeđivala da sigurno nije od kafe. Prošlo je tri dana od tog dana kada sam bio kod nje. Šetao sam ulicom i naišao na jednu stariju ženu koja živi tik pored kuće moje devojke. Nisam ni znao da me žena poznaje. Zastaje i radoznalo me pita: "Jesam li spasila vezu tebi i tvojoj devojci?" Bio sam zbunjen i rekao da samo još uvek u vezi, na šta mi ona kaže da je "ritual s kafom upalio".

Prema njegovim rečima, tad je povezao stvari i insistirao je da mu komšinica ispriča o kakvom "ritualu" je reč.

- Posle mog insistiranja rekla mi je da je posavetovala devojku da je jedini način da zadrži momka kraj sebe da mu sipa menstrualnu krv u kafu. Kad mi je to rekla bilo mi je još gore. Došlo mi je da povraćam na ulici. Hvala Bogu pa nisam popio celu šoljicu kafe. Istog trenutka sam raskinuo sa njom i pobegao glavom bez obzira. Ne mogu da verujem da se devojka od dvadeset godina bavi takvim stvarima i da veruje u te vradžbine. Od tada tursku kafu ne pijem više ni kod kuće - objasnio je momak.

Kurir.rs

