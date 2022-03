NAJNOVIJI KORONA PRESEK: Danas manji broj preminulih i pacijenata na respiratoru nego juče

U prethodna 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 9.093 građana od kojih je 1.383 novozaraženih.

Preminulo je 11 pacijenata, na respiratorima u bolnicama širom Srbije je 42 obolelih.

foto: Covid 19.rs

Podsetimo, dan ranije na korona virus testirano je 12.761 građanin od kojih je 1.868 bilo novozaraženih. Preminulo je 14 pacijenata, a na respiratorima je bilo 46 obolelih.

Trenutno je aktuelan deltakron soj virusa, koji je hibridna varijanta delta soja i omikrona.

Direktorka Instituta za primenu nuklearne energije dr Marija Gnjatović kaže da se zasad smatra da nije posebno opasan, iako može da se očekuje da se brže širi, jer ima s protein kao omikron, a on je odgovoran za vezivanje za humane ćelije, zbog čega se brzo širi.

Zasad je mali broj ljudi zaražen ovom varijatnom.

- Veliki broj ljudi bio je zaražen ili omikronom ili deltom, ili je vakcinisan, pa se očekuje da će stvoreni imunitet delovati i na deltakron - kaže dr Gnjatović.

Ističe, međutim, da treba biti na oprezu i zbog situacije u Evropi. U Nemačkoj je zabeležen rekordan broj obolelih u odnosu na 100.000 stanovnika.

Epidemiolog dr Radmilo Petrović kaže da sve što se dešava u svetu, može se očekivati da će doći i kod nas.

- Ne znam zaista šta se dešava, u Nemačkoj je skočilo, pa u Kini, Koreji, da li je to neki novi soj, nova varijanta, ili popuštanje mera tome doprinosi, zaista teško je oceniti precizno, ali virus je u cirkulaciji. Najverovatnije je u pitanju stelt omikron, što se meni lično ne sviđa, jer će to sigurno doći i do nas. Takođe možda su u pitanju klimatski faktori, ako je bilo hladno, pa su ljudi počeli da se zatvaraju, to je omogućilo bolju transmisiju virusa, moguće da ima i toga, kaže epidemiolog Petrović.

(Kurir.rs)