SRPSKA GRBA USKORO ĆE OPET DA IZBIJE Dr Tiodorović o tome što ćemo bit grbavi posle Uskrsa i kakve veze s tim ima Prvi maj

Epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović, član kriznog štaba kaže za Kurir da je više od 2.000 novozaraženih svakodnevno i dalje visok broj, ali će biti i veći, posebno posle uskršnjih praznika.

- Opet ćemo imati tu srpsku grbu, koja će se pojaviti posle Prvog maja. Neće to biti neko tragično povećanje, nadam se da nećemo imati više od 3.000 novoinficiranih dnevno, ali je sasvim izvesno da ćemo imati porast broja zaraženih. Iako sada imamo zaravnjenje epidemijske krive, doći će do malog povećanja - kaže za Kurir prof. Tiodorović i dodaje:

- Na predizbornim skupovima niko se ne pridržava najosnovnijih protivepidemijskih mera, a pre svega nošenja maske. Mi iz medicinskog dela kriznog štaba tražimo da sami izbori budu sprovedeni kao i nedavno održani referendum, odnosno da se unutra, na biračkim mestima drži distanca, nosi maska i dezinfikuju ruke. I onda to što će mnogo ljudi biti u zatvorenom uopšte neće uticati na porast broja zaraženih.

MEĐU DECOM HARAJU I DRUGI VIRUSI

Osim korone u populaciji, posebno među decom, haraju i brojni drugi virusi.

- Prisutni su i entero, odnosno stomačni virusi, ali i brojni drugi respiratorni, poput adenovirusa. I to je problematično u smislu same kliničke slike jer je teško razlikovati o kojoj virusnoj infekciji je reč. Ali iskusni pedijatri to ipak znaju brzo da razluče. Ali i ovde, kao i kod korone, treba više paziti na starije i hronične bolesnike, koji su ionako narušenog zdravlja - ističe prof. Tiodorović i dodaje da gripa nema.