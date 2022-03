OVO JE DETALJAN CENOVNIK ZA LETOVANJE: Odmor na ovoj destinaciji JEFTINIJI i do 700 EVRA! Pakujte kofere!

Pod kupolama Beogradskog sajma juče je otvoren 43. Međunarodni sajam turizma, na kom turisti mogu ostvariti popuste na određene aranžmane za predstojeće leto čak do 55 odsto, dok porodice koje se odluče za, recimo, odmor u hotelskom smeštaju u Grčkoj mogu uštedeti i do 700 evra!

foto: Foto Kurir

Već tradicionalno najveće interesovanje među Srbima vlada za letovanje upravo u Grčkoj, ali tu su i, prema podacima turističkih agencija, Crna Gora, Turska i Egipat.

Miloš Jovović, direktor turističke agencije "Travelland", kaže za Kurir da su na iznenađenje zaposlenih u agencijama, ali na još veće iznenađenje turista, luksuzni hoteli u Grčkoj juče dali dodatne popuste na aranžmane.

foto: Privatna arhiva

- Za pun pansion popusti se kreću od 10 do 15 odsto, i to su popusti koji su dodati na one koji su već bili sniženi. Gde je bilo noćenje s doručkom, hotelijeri su dali polupansion gratis, a gde je bio polupansion, dali su pun pansion, tako da je to ogromna ušteda za porodice koje se odluče da idu u Grčku. Ako im je letovanje koštalo 2.000 evra, uz ove popuste će sada uštedeti sigurno od 600 do 700 evra - kaže Jovović i dodaje:

- Cene aranžmana su uglavnom iste ili čak niže u odnosu na prošlu sezonu. Prednosti Crne Gore i Grčke su što su potpuno otvorene za nas, a građanima su veoma bitne i mere za ulazak u zemlje. Predstavnici turističkih agencija na sajmu kažu za Kurir da se neki turisti raspituju i za Albaniju.

Sve o Sajmu Radno vreme sajma od 24. do 26. marta od 10 do 19 sati

400 dinara cena pojedinačnih ulaznica

300 dinara cena grupne ulaznice

800 dinara porodična ulaznica

150 dinara košta parking mesto po satu

- Sajamski popusti uglavnom traju do završetka sajma ili do kraja meseca, a veoma su bitni, jer ima i onih koji uračunavaju čak do 55 odsto popusta za hotelske aranžmane u Grčkoj i Crnoj Gori. Ljudi su prepoznali ponude i navala je već krenula, jer su građani željni putovanja.

I Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne organizacije turističkih agencija Juta, kaže za Kurir da je Grčka definitivno i ove godine najpopularnija i najtraženija destinacija.

foto: Shutterstock, Marina Lopičić

Tri nove destinacije Sao Tome i Principe žele srpske turiste Na 43. Međunarodnom sajmu turizma biće predstavljene zemlje kao što su Grčka, Turska, Egipat, Crna Gora, Tunis, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Severna Makedonija, Rumunija, Mađarska, Slovačka, Maldivi, Albanija, Hrvatska, Slovenija, a prvi put posetiocima će svoje turističke potencijale ponuditi Malezija, Demokratska Republika Sao Tome i Principe i Angola.

- Čini mi se da su apartmani u Grčkoj i privatni smeštaj u Crnoj Gori jeftiniji u odnosu na prošlu godinu.

Zanzibar Od 1.200 evra po osobi foto: Printscreen/Youtube Prema rečima zaposlenih u turističkim agencijama, u poslednje vreme je prava pomama za odmorom na Zanzibaru, koji je postao jedna od najtraženijih destinacija. Paket aranžmani za predstojeće letovanje koštaju od 1.200 evra po osobi za osam noći, odnosno devet dana sa avio-prevozom.

Crna Gora Apartmani od 35, a hoteli od 130 evra foto: Profimedia Crna Gora je, pored Grčke, jedna od najtraženijih destinacija za koju se srpski turisti odlučuju. Ove godine su cene aranžmana identične kao i minule, te su cene apartmana već od 35 evra, a hoteli od 130 evra.

Turska Najjeftinije ponude već od 543 evra foto: Profimedia Turističke agencije su odavno izašle s ponudama za letovanje u Turskoj. Aranžmani od deset noćenja sa avio-prevozom za jun koštaju već od 543 evra.

Egipat Aranžmani već od 490 evra foto: Profimedia Poslednjih nekoliko godina Egipat se izdvaja kao jedna od najtraženijih destinacija naših turista. Ponuda aranžmana za 1. maj za 11 dana košta 620 evra. Cene aranžmana za jun kreću se od 490 do 645 evra za 13 dana i avio-prevoz.

Maldivi Za dve osobe 3.000 evra foto: Profimedia Ukoliko se građani odluče za egzotičnu destinaciju - Maldive, paket aranžman za dve osobe za sedam noći avionom košta 3.000 evra.

Kurir.rs/ A. K.