POSLE PROLEĆNIH 25 SLEDI PREOKRET Meteorolog objavio novu prognozu: Sunčano do kraja marta, a onda stižu kiša i grmljavina

U Srbiji je vreme stabilno i toplo i do kraja marta biće pravo prolećno, međutim, meteorolozi otkrivaju da slede promene i pogoršanje 31. marta i 1. aprila, i da će početak aprila obeležiti padavine i pogoršanje vremena.

Meteorolog Đorđe Đurić kaže da je Srbija je i dalje pod uticajem anticiklona, uz visoke vrednosti vazdušnog pritiska, pa je vreme stabilno, suvo i vedro, ali i toplo.

Prema njegovim rečima "centar anticklona sa severozapada Evrope, ne dozvoljava prodor oblačnosti i padavina sa Atlantika unutar kopna Evrope, dok će se tokom vikenda ciklon premeštati preko severoistoka i istoka Evrrope i Rusije dalje prema istoku i tom delu Evrope doneti zahlađenje sa snegom, ali ovaj sistem neće delovati na vreme u Srbiji".

Objašnjava da je ovih dana vreme u Srbiji pravo prolećno. Maksimalna temperatura u četvrtak dostigla je 23 stepena, ipak, noći i jutra su veoma hladna, u mnogim predelima uz mraz i tempertaure ispod 0, dok su se na području Sjenice, Dimitrovgrada i Leskovca i u drugim pojedinim delovima Srbije temperature ujutro spustile i na -5 do -6 stepeni.

Kako su tokom dana temperature znatno više, beleži se i ogromna temperaturna razlika između dnevnih i jutarnjih temperatura, pa je tako amplituda u mnogim predlima oko 20 stepeni, ponegde čak 25 stepeni. Ta razlika je značajno umanjena u Beogradu, jer su jutarnje temperature više i iznose oko 5 stepeni.

- I vikend pred nama biće bez oblaka, uz potpuno vedro i stabilno vreme. Jutro će biti sveže, u dolinama i kotlinama sa maglom, a ponegde još može biti i slabog mraza, uglavnom pri tlu. Tokom dana relativno toplo za ovo doba godine. Maksimalna temperatura biće od 18 do 22 stepena, u Beogradu oko 20 stepeni. Vetar će biti slab, promenljiovog smera – kaže za Blic Đorđe Đurić.

U ponedeljak će biti sunčano i dalje toplo, samo se na jugu Srbije se očekuje naoblačenje.

U utorak u svim predelima biće sunčano i toplo. U sredu se u svim predelima očekuje postepeno povećanje oblačnosti, a u toku večeri ponegde se očekuje i slaba kiša.

- Sredinom sledeće sedmice nad severnim Atlantikom očekuje se ciklonska aktivnost, pa će sa zapada do našeg područja doći do prodora vlažne vazdušne mase, uz oblačnost i padavine. Očekuje se i pad vazdušnog pritiska i to će biti uvod u pogoršanje vremena. U četvrtak u svim predelima Srbije biće oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a više padavina očekuje se krajem dana i uveče. Kiše u pljuskova sa grmljavinom biće i u petak 1. aprila – kaže Đurić.

foto: Zorana Jevtić

I tokom četvrtka i tokom petka, iako nešto svežije, biće umereno toplo, uz maksimalne temperature od 15 do 20 stepeni.

Potom se očekuje prodor hladnog fronta i hladnije vazdušne mase sa severa i severozapada, pa se narednog vikenda očekuje promenljivo oblačno i svežije za oko pet stepeni.

Prema trenutnim prognozama nakon sledećeg vikenda usledila bi stabilizacija vremena i vreme bi bilo sunčano i pravo prolećno.

- Dakle, nakon prvih 20 dana hladnog dela marta, poslednja dekada marta protiče u znaku pravog prolećnog vremena. Veliki problem je deficit padavina, a kako se padavine ne očekuju ni narednih 5 dana, pojačaće se intenzitet suše, što bi nepovoljno moglo da deluje po poljoprivredne i ratarske kulture. Ujedno, kako tokom ovog marta skoro i da nije bilo padavina, vegetacija je veoma suva i lako zapaljiva, pa se preporučuje ogroman oprez i da se ne pali vatra na otvorenim površinama. Manje poboljšanje kada su padavine u pitanju očekuje se oko prvog aprila, ali i pored očekivanih padavina, za sada nema na vidiku da bi obe bile u veoma obilnim količinama – zaključuje meteorolog.

(Kurir.rs/Blic)