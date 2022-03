NAJIZDRŽIVIJI MOST OD ŠPAGETA: Građevina studenata iz Novog Sada izdržala opterećenje od 120 kilograma

Ekipa studenata građevinarstva iz Novog Sada, koristeći tri kutije špageta, dva silikonska pištolja i dva skalpela, napravila je najizdržljiviji most, koji može da izdrži opterećenje od 120,5 kilograma.

Na međunarodnom takmičenju pod nazivom "Gradimo mostove znanja” na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, na kojem je u protekla tri dana učestvovalo 70 studenata arhitekture i građevinarstva iz 5 zemalja, pobedili su studenti Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Prema pravilima takmičenja, u gradnji mostova od špageta pobeđuje ekipa koja u određenim dimenzijama izgradi most od špageta koji izdrži najveće opterećenje. Takmičari su u gradnji mostova koristili samo špagete i lepak, poštujući utvrđene dimenzije, u nameri da izgrade most koji će izdržati najveći teret.

foto: Ustupljena fotografija/Studentski parlament Univerziteta u Novom Pazaru

Studenti novosadskog Fakulteta tehničkih nauka: Milan Trivunović, Boban Radman i Milan Jovin napravili su most koji je izdržao opterećenje od 120.05 kg , osvojili prvo mesto i postigli rekordni rezultat od kako se ovo takmičenje održava na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru. Most koji je domaćinima, timu studenata Državnog univerziteta u Novom Pazaru doneo drugo mesto izdržao je 113,3 kilograma, a ekipa Građevinskog fakulteta iz Кosovske Mitrovice osvojila je treće mesto i napravila most na kome je moglo da prenese 93,2 kg tereta.

Za pobedničke ekipe obezbeđene su prigodne novčane nagrade. U komisiji za ocenjivanje kvaliteta i izdržljivosti mostova, bili su: prof. dr Dragoslav Šumarac, asistent sa doktoratom Petar Кnežević, asistent Demir Vatić i master arhitekture Sanel Husović.

foto: Ustupljena fotografija/Studentski parlament Univerziteta u Novom Pazaru

Otvarajući takmičenje prof. dr Zana Dolićanin, prorektor za međunarodnu saradnju, istakla je da “ ovo nisu samo mostovi znanja, nego i prijateljstva, koje će učesnici čuvati u sećanju zauvek. Bez obzira na rezultate takmičenja, svi smo ovde danas pobednici.” Završnici takmičenja i proglašenju pobednika prisustvovali su predstavnici Grada Novog Pazara, Arhitektonskog studija „Nova DPI“ i preduzeća „Ukras“, koji su pomogli organizovanje takmičenja. Na takmičenju su učestvovali studenti iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Makedonije. Ovo takmičenje pokrenuli su pre 12 godina studenti Fakulteta za građevinarstvo u Mariboru. Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru održava se četvrti put za redom.

Kurir.rs/Univerzitet u Novom Pazaru