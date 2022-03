NAJNOVIJI KORONA PRESEK: Danas manje novozaraženih, ali više preminulih pacijenata

U prethodna 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 8.110 građana od kojih je 1.273 novozaraženih.

Preminulo je 12 pacijenata, na respiratorima u bolnicama širom Srbije je 38 obolela.

foto: Covid19.rs

Podsetimo, dan ranije na korona virus testirano je 11.993 građana od kojih je 1.693 bilo novozaraženo. Preminulo je devet pacijenata, a na respiratorima bilo 39 obolelih.

Kašalj i temperatura do 39 stepeni, ovih dana česti su simptomi kod dece. Međutim, nije u pitanju kovid, već virus koji hara u kolektivima, ali je srećom bezopasan. Roditelji su zabrinuti, iako lekari kažu da nema mesta panici, da je u pitanju virus koji se javlja kod dece uzrasta od šest do 12 godina, da prolazi brzo, za dva do tri dana.

"Virus se javlja kod svih uzrasta, ali se javlja i kod male dece. Koji je virus u pitanju još ne znamo, gradski Zavod još nije objavio koji je virus u pitanju, ali s obzirom da je ravnoteža u prirodi poremećena, moguće da je u pitanju virus gripa. Važno je da ga prepoznamo na osnovu kliničkih simptoma i da kliničke analize to potvrđuju", navodi dr Radmila Kosić, pedijatar Doma zdravlja "Zvezdara".

Sličnosti sa kovidom ima. Definitivnu razliku na osnovu pregleda ne možemo da donesemo. Od testirane dece procenat pozitivnih je veoma mali. Oni koji imaju blage simptome se i leče kod kuće, i ako su iskusni i ne dovedu dete kod lekara.

"Nekada imaju temperaturu četiri i pet dana. Ali kada dete dobro izgleda, kada nema patologiju, onda nema razloga za zabrinutost, možda za češću kontrolu i za pojačanu negu kod kuće – više tečnosti, sirup temperaturu i onda to brzo prođe", objašnjava doktorka.

(Kurir.rs)