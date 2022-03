RAT U UKRAJINI NAM JE DIGAO CENE PUTOVANJA NA MORE! Svi će plaćati više, i ko putuje avionom, i ko se prevozi autobusom! NIJE MALO

Iako je pandemija tek malo "oslobodila" putovanja, rat u Ukrajini im je povukao ručnu, ali i poskupeo aranžmane!

Tako svaki pojedinac koji na letovanje putuje avionom moraće to da plati 20 evra više, a ko, na primer, putuje autobusom u Grčku, to će ga koštati 10 evra više nego prethodnih godina.

foto: Shutterstock

Cene su skočile zbog skoka cene goriva na svetskom tržištu, što ćemo sada osetiti i mi.

foto: Profimedia

Doplata za gorivo Čitalac Kurira koji se javio našoj redakciji rekao je da je pre nekoliko dana dobio poziv iz turističke agencije (ime poznato redakciji) u kojoj je uplatio aranžman za letovanje, koji ga je prilično iznenadio.

- Pozvali su me iz agencije da me obaveste da ću morati da doplatim put u Egipat za 20 evra po osobi jer je poskupeo avio-prevoz. To me je prilično iznenadilo, ali mi je rečeno da tu doplatu snose svi putnici - rekao je on.

Njegove tvrdnje za Kurir je potvrdio Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne organizacije turističkih agencija Juta, koji kaže da, osim avio-prevoza, poskupljuje i autobuski.

foto: Shutterstock, Marina Lopičić

- Agencije uglavnom prodaju po istoj ceni avio-karte, ali se ovde radi o doplati za gorivo, što je realno u ovom vremenu. Takođe, zavisi od agencije do agencije kolika je visina doplate, jer nisu sve agencije u istim zakupima kod avio-kompanija - rekao je on i izneo informacije koje verovatno zanimaju putnike koji su ove sezone planirali da idu u Grčku.

Formiranje cene - Autobuski prevoz je poskupeo oko 20 odsto i zasad nema najava da će biti više od toga. Dakle, prosečna cena povratnog prevoza do Grčke bila je oko 60 evra, a sada treba očekivati da bude oko 70 evra. To je oko 15 odsto povećanja u odnosu na prethodne cene, jer se i agencije trude da ne opterećuju putnike do maksimuma - rekao je Seničić i pojasnio zašto je došlo do ovako naknadnog menjanja cena.

- Kod avio-prevoza, pre svega čartera, cena se formira na osnovu cene goriva u trenutku ugovaranja. Cene su dosad bile formirane su po cenama goriva sa početka godine, ali, kako je sada poskupljenje bilo znatno, i cena letova mora da se menja. Kod autobuskog prevoza je situacija slična, ali ne utiče samo gorivo u toj meri na cenu autobuskog prevoza jer je on ionako znatno jeftiniji.

Kurir.rs / Suzana Trajković