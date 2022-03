KO JOŠ MORA DA NOSI MASKE: Za nenošenje preti kazna od 5.000 dinara, a evo ko je jedva dočekao da ih skine

Iako maske nisu obavezne u zatvorenom prostoru na snazi ostaje preporuka za njihovo nošenje.

Ipak postoje mesta na kojima su one obavezne, a reč je o zdravstvenim ustanovama i domovima za stare.

Ko je u obavezi da nosi masku

Maske su u obavezi da nose zaposleni u zdravstvenim ustanovama, kao i lica koja ulaze i borave u toj ustanovi.

Zaposleni u ustanovama za smeštaj starih lica, kao i oni koji ulaze i borave u ustanovi, ali ovo pravilo ne važi i za korisnike.

Novčana kazna za nepoštovanje ove mere iznosi 5.000 dinara.

foto: Nikola Anđić

Nošenje maski na nivou preporuke ostaje u pozorištima, bioskopima, školama, gradskom prevozu, odnosno svim zatvorenim prostorijama.

Đaci jedva dočekali da skinu maske, kakvog su mišljenja nastavnici?

Iako se novo pravilo odnosi i na osnovne i srednje škole, ovih dana nastala je prava pometnja, jer su roditelji i nastavnici podeljenog mišljenja.

Ana Dimitrijević, potpredsednica Foruma beogradskih gimnazija i profesorka engleskog jezika Devete gimnazije u razgovoru za Tanjug ističe da nijedna škola nije donela odluku da su maske obavezne.

- Situacija u beogradskim gimnazijama je prilično podeljena, s obzirom na to da kada mi dobijemo preporuku, to je nešto što može, a ne mora nužno da se poštuje. Školama je ostavljeno da donesu konačnu odluku, a nijedna škola do sada, prema njenim rečima, nije donela odluku u svom kolektivu da su maske i dalje obavezne za đake i zaposlene.

Ðaci su, kako navodi Dimitrijević, jedva dočekali da ne moraju da nose maske, ali je stav među nastavnicima podeljen.

- U kolektivima, među decom i nastavnicima još ima zaraženih. Mi kao nastavnici smatramo da smo njima primer i ukoliko nosimo maske, đaci imaju potrebu da masku stave, a ni mi se ne osećamo dovoljno bezbedno jer vladaju virusi - kazala je ona.

foto: Shutterstock

Kako ističe Dimitrijević, maske nosi 10 do 20 odsto učenika tokom časa u nekim odeljenjima, a negde čak niko, dok kada je reč o profesorima, od 30 do 50 odsto njih nosi maske u zavisnosti od smene.

Prema njenim rečima postoji nezanemarljiv procenat nastavnika koji smatraju da ova mera jeste prerano ukinuta.

I roditelji podeljenog mišljenja

Među roditeljima je više onih koji se raduju novim merama, ali ipak ima i roditelja koji smatraju da su deca i dalje trebala na ovaj način da se čuvaju od koronavirusa.

Majka učesnika četvrtog razreda jedne osnovne škole na Karaburmi kaže da je zadovoljna odlukom Kriznog štaba.

- Hvala Bogu da deca konačno mogu da se vide, pričaju, pevaju. Oni su u ovoj kriznog situaciji bili najdisciplinovaniji, međutim i njima je dosadilo da nose maske. Sinu sam u početku kupila neke maske sa slikama fudbalera, likovima iz omiljenih igrica da bi ga navikla na novonastalu situaciju, ali mu je u poslednje vreme dosadilo da nosi masku, pa je često zaboravljao kod kuće. Tetkice im uvek daju, ali je postalo opterećujuće. Baš sam srećna da je epidemiološka situacija takva da možemo da skinemo te maske - kaže sagovornica.

Ipak, majka drugog dečaka iz istog odeljenja smatra da je bolje da su deca i dalje nosila maske.

- Njima je svejedno, navikli su već na te maske. Ja mislim da je bolje da su ih nosili i dalje kako bismo bili sigurni da se neće zaraziti u školi. Možda sam ja malo paničar, mnogo se plašim tog virusa. Moje dete će i dalje nositi masku jer je sada stvar odluke da li neko želi da je nosi ili ne.

Kurir.rs/Informer