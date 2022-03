NOVI SAD DOBIJA PETI MOST: Pešačko-biciklistički prelaz povezaće grad sa Petrovaradinskom tvrđavom

Novi Sad će dobiti peti most koji će povezivati grad sa Petrovaradisnkom tvrđavom, najavio je gradonačelnik Miloš Vučević.

- Imam sjajnu vest za sve ljubitelje ekologije, biciklizma i prirode, a to je da Novi Sad uskoro dobija peti most, pešačko-biciklistički preko Dunava. Danas smo potpisali ugovor o izradi Tehničke dokumentacije za izgradnju tog mosta sa pristupnim saobraćajnim površinama na postojećim stubovima bivšeg mosta Franca Jozefa i rekonstrukcijom postojećeg tunela sa liftovima do gornjeg platoa Petrovardinske tvrđave - rekao je Vučević koji je vest, ali i fotografije budućeg mosta podelio na svom Instagram profilu.

Kako je rekao novi most će smanjiti zagađenje u gradu i dodatno motivisati Novosađane da se rekreiraju.

Zadatak izgradnje poveren je Saobraćajnom institutu "CIP" d.o.o. Beograd, u vrednosti od 51,8 miliona dinara, sa rokom za završetak svih ugovorenih obaveza od 180 dana.

- Jedva čekam da most bude gotov i da zaživi na radost svih nas koji tu živimo, ali i onih koji nam dolaze u goste! - poručio je gradonačelnik.

Inače, uskoro bi trebalo da počne izgradnja i četvrtog novosadskog mosta. To će biti savremeni most sa tri pilona koji je inače bio predviđen još i urbanističkim planom iz 1963. godine.

Novi most preko Dunava imaće 880 metara, biće širok 29,4 metra sa po dve saobraćajne trake u oba smera i obostranim pešačkim i biciklističkim stazama.

