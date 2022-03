KAKO ĆE UČENICI NADOKNAĐIVATI ČASOVE: Da li će đaci ići u školu subotom i koliko će biti radnih vikenda i produžene nastave

Učenici u predškolskim i osnovnim školama zbog izgubljenih časova tokom pandemije moraće na dodatnu nastavu kako bi nadoknadili propušteno gradivo. Iako je reč o samo dva dana koja nekako treba uvrstiti tokom ovog polugodišta, Ministrstvo prosvete ostavilo je školama da svaka za sebe odluči kako će to realizovati.

Od kada je najavljeno da će propuštene lekcije morati da se odslušaju, postojalo je nekoliko varijanti kako će one biti ispredavane. Jedna je bila da to bude kroz radne subote, zatim druga da časovi budu produženi od 15 minuta, ili čak za jedan školski čas, pa čak i onlajn, zbog učenika koji imaju obaveze i takmičenja.

S obzirom da nema svaka škola isti broj učenika, te im i vanastavne obaveze nisu iste, odluka škola doneta je isključivo u korist učenika, i najviše njih odlučilo se za radne subote. Međutim, znajući da u prošlosti kad god je bila nadoknada časova to se nekako iskomplikuje i nikad ne odradi do kraja, pitanje je da li će se i ovog puta isto završiti.

Pola već odrađeno

Da obaveze ne treba ostavljati za kasnije već u njihovo rešavanje prionuti što čini se da je škola Kralj Petar II koja je jedan dan već nadoknadila i tako se jedne obaveze rešila. Ostao je još jedan dan odnosno dva, jer kako kažu treba nadoknaditi i dan škole.

- Mi smo jedan dan nadoknadili, imali smo radnu subotu, i u toku aprila nadoknadićemo i onaj drugi, verovatno isto kroz radnu subotu. Međutim, s obzirom da za dan škole kod nas nisu radile učiteljice, i taj dan ćemo nadoknaditi i to smo već počeli tako što dodajemo po jedan čas u toku nedelje - objašnjava za Blic Biljana Lazarevski, direktorka škole Kralj Petar II.

Radne subote najbolje rešenje

Prema rečima direktora Osnovne škole Kneginja Milica, njihovi će đaci već ovu subotu imati radnu a zatim i naredne dve i tako što pre završiti sa ovom obavezom.

- Nadoknada nastave je ostavljena svakoj školi pojedinačno da odluči kako će to realizovati, a bilo je ponuđeno nekoliko varijanti. Mi smo se odlučili da to bude kroz radne subote a prva će biti već u ovu subotu koja dolazi. I naredna dva dana u sledeće dve subote i da tako što pre završimo sa tim jer nikada se ne zna šta može da se dogodi i poremeti planove - kaže direktor škole Darko Eger.

On objašnjava da će radne subote izgledati potpuno isto kao i svaki drugi školski dan.

Slična situacija je i u Osnovnoj školi "Nikola Tesla" u Vinči, koja se takođe odlučila na nadoknadu nastavu subotom. razlika kod ovih školaraca biće u tome što će radnu subotu imati po jednom u mesecu, što prema rečima direktora neće biti opterećujuće.

- Mi smo se odlučili da to budu radne subote, i to da jedna bude u aprilu, pa u maju i poslednja u junu. Smatramo da tako neće biti opterećujuće za njih i da ćemo to bez poteškoća realizovati. Nastava će biti kao i obično i trajaće kao svaki drugi školski dan - kaže direktor škole Dragoljub Gačić.

Onlajn i čas u prirodi

U nadoknadu nastave u OŠ "Sveti Sava" pristupilo se odmah po saznanju za ovu obavezu, pa su tako nakon saopštenja iz Ministarstva đaci imali prvu radnu subotu. Međutim, s obzirom da je ovo škola koja je prva pristupila onlajn režimu u vreme pandemije, oni su odlučili da i ta radna subota bude od kuće preko kompjutera. Ono što još nisu odlučili, da li će tako realizovati i drugi obavezan dan za nadoknadu, ili će ga kombinovati sa nastavom u prirodi.

- Mi smo jedan dan već odradili. To je bila radna subota, a s obzirom da smo mi škola koja je među prvima ušla u onlajn režim tokom pandemije, odlučili smo da tako bude nadoknadimo i nastavu. Međutim, videćemo još za ovaj drugi, ako nam vreme bude dozvolilo da možda jedne subote napravimo sportski dan. Mogli smo i taj dan da završimo onlajn ali treba iskoristiti i lepo vreme, pa ćemo verovatno iskombinovati da bude nekoliko časova onlajn a malo nastave da ostavimo za rekreativne aktivnosti - kaže direktor Osnovne škole "Sveti Sava" Dobrica Sinđelić.

Zbog trodnevnog produžetka jesenjeg raspusta u prvom polugodištu, kao i zbog neradnih dana za učenike 17. i 18. febrauara, škole su u obavezi da do kraja školske godine nadoknade dva radna dana, dok će školska godina biti produžena za tri dana, tako da će umesto do 21. juna školska godina trajati do petka, 24. juna 2022. godine.

