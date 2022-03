NAJNOVIJI KORONA PRESEK: Brojke ponovo u porastu

U prethodna 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 15.657 građana od kojih je 1.915 novozaraženih.

Preminulo je 11 pacijenata, na respiratorima u bolnicama širom Srbije je 42 obolela.

foto: Printscreen/covid19.rs

Podsetimo, dan ranije na korona virus testirano je 15.863 građana od kojih je 1.892 bilo novozaraženo. Preminulo je devet pacijenata, a na respiratorima bilo 38 obolelih.

Dr Šekler: Virus se prilagođava ljudima, a ne samo ljudi virusu

Virusolog i mikrobiolog Veterinarskog specijalističkog instituta u Kraljevu Milanko Šekler objašnjava da je bilo nekoliko sojeva korona virusa, a da sada sojevi imaju podsojeve ili podlinije.

"Tako je delta imala skoro 200 različitih linija, omikron ima nekoliko linija koje se bitnije razlikuju od početnog omikron soja i to je nešto što je krajnje normalno kod virusa, svi oni mutiraju", ističe Šekler za RTS.

Kaže da su i prvi originalni sojevi mutirali, ali da se virus nalazi pod imunim pritiskom kako vreme prolazi, kako se prilagođava novom domaćinu, ali i kako proces vakcinacije odmiče.

"To znači da on u početku i nema neke potrebe da brzo mutira - svi su osetljivi i samo prelazi sa čoveka na čoveka. Kada virus sada sa nekog zaraženog treba da pređe na vakcinisanog, ima određeni pritisak i ne može lako da ga inficira. U najvećem broju slučajeva ne uspeva uopšte da ga inficira, a u slučajevima kada uspe, obično su to oblici virusa koji su mutirali i uspeli da se promene da bi se probili kroz imunitet", objašnjava doktor Šekler.

Naglašava da to znači da se i virus prilagođava ljudima, a ne samo ljudi virusu.

(Kurir.rs)