GDE POBEĆI U SLUČAJU TREĆEG SVETSKOG RATA? Stručnjaci tvrde da su OVE države najsigurnije na svetu, a EVO ŠTA KAŽU ZA BALKAN

Rat u Ukrajini i spominjanje nuklearnog oružja izazvali su strah od trećeg svetskog rata. Taj scenario smo nekoliko puta izbegli tokom Hladnog rata.

Kod većine stručnjaka koji su se bavili istorijom sukoba najizgledniji 'kandidati' za početak trećeg svetskog rata bila bi dva bloka. S jedne strane SAD, EU i NATO, a s druge strane Rusija, te potencijalno Severna Koreja i Kina.

U principu, zbog razornog delovanja nuklearnog oružja i radijacije koja dolazi kao posledica, većinu navedenih država, iako zaposedaju ogromne teritorije, odmah možemo da otpišemo.

Na većini lestvica u slučaju trećeg svetskog rata, pa tako i onoj britanskog Ekspresa, prvo mesto po sigurnosti zauzima Novi Zeland. Lokacija je idealna i udaljena od većine zbivanja, država je samodovoljna, pa je upravo zato i popularna kod milijardera koji u poslednje vreme tamo kupuju nekretnine.

U zavisnosti od medija i sagovornika, u najsigurnije države sveta u slučaju novog velikog sukoba svakako ulaze još Danska, Čile, Australija, Butan, Fidži, Island, Švajcarska, Kanada i nekolicina ostrvskih država u Okeaniji.

Danska je tu jer njoj 'pripada' Grenland, koji je uz Antarktik među najmanje naseljenim delovima naše planete. Iako je hladnoća veliki problem, kao i potencijalno osvajanje obalskih delova ostrva, stručnjaci su saglasni da bi severna obala i unutrašnjost bile sigurne za život. Slično objašnjenje stručnjaci nude i za Island.

Švajcarska je država oko koje se 'lome koplja'. Njena istorija neutralnosti, bogatstvo i brojni bunkeri glavni su aduti pobornika Švajcarske kao sigurne zone, no druga strana ih upozorava da bi nuklearni rat, ma gde se on vodio, na kraju došao i do ove bogate države. Među većim problemima bilo bi nastaviti nabavku hrane.

Mali Butan, država koju ne zanimaju preterano diplomatski odnosi s ostatkom sveta, i koja je uvek na vrhu popisa "najsrećnijih država", za neke je idealno rešenje u slučaju trećeg svetskog rata. Iako je blizu velikih sila Indije i Kine, nije zavisna od njih, a stanovnici su pomalo navikli na izolaciju.

Za Kanadu i Australiju važi otprilike isto. Iako po veličini teritorija zauzimaju 2. i 6. mesto, po broju stanovnika su 'tek' 39. i 55. na lestvici. Stručnjaci koji su razmatrali potencijalni treći svetski rat tvrde kako bi unutrašnjost ovih država, čisto zbog veličine teritorije, pružila sigurno utočište svima koji ga tamo potraže. Kanadi je veliki problem i što joj velika većina stanovništva živi uz granicu sa Sjedinjenim Državama, gde su im i svi veći gradovi.

Čile kao adute ima zaštitu Anda, obilje hrane i vode, a jug zemlje pružio bi "sigurnu luku" za njegove stanovnike. Fidži, Tuvalu i Nauru takođe su među "boljim" zemljama. Ove ostrvske oaze daleko su od centralnih zbivanja, nije da na njima ima nekih minerala ili sredstava koje su zanimljive velikim silama, pa ako vam ne smetaju vrućine i riba svaki dan, onda je jedna od ove tri države idealna za vas.

A gde je "nebezbedno"?

Sad kad smo prošli popis "sigurnijih", idemo u suprotnom smeru. Najgore države u kojima možete da budete u slučaju novog svetskog sukoba jesu Severna Koreja, Avganistan, Haiti, Irak, Sirija, Južni Sudan i Jemen.

Većina ovih zemalja ili je tek izašla, ili u njoj još traju unutrašnji sukobi, odreda sve spadaju među najnesigurnije i najsiromašnije zemlje sveta, a korupcija u njima cveta. Građani bi verovatno bili prepušteni samima sebi, a kako i danas, bez trećeg svetskog rata stanovnici nemaju dovoljno hrane, vode i lekova, teško je zamisliti da bi se situacija onda naglo poboljšala.

Što se tiče Hrvatske i ostatka Balkana, ovo područje, u zavisnosti od lista, upada negde u sredinu po sigurnosti. Položaj između dve glavne sile (ako rata bude i to budu SAD i Rusija) i nije najsrećniji, a prva dva svetska rata nanela su velike gubitke u ljudstvu na ovom području.

(Kurir.rs/B92)