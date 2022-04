NOĆENJE 1.500 DINARA, A PROVOD BOLJI NEGO NA MORU! Ovo je nova TOP DESTINACIJA u Srbiji, lepša i od Zlatibora

Ova tvrđava predstavljala je glavno vojno, pogranično utvrđenje, a danas je je jedno od najpozantijih uređenih znamenitosti i spomenika koje služe za primer kako se treba ophoditi prema draguljima kakve naša zemlja poseduje.

Nakon duge i skupocene obnove, Golubačka tvrđava dobila je ruho kakvo zaslužuje, a pored radova, izvedena su obimna arheološka istraživanja koja su dovela do novih otkrića, koja će upotpuniti saznanja o istoriji ovog srednjovekovnog utvrđenja. Kompleks Golubačke tvrđave još tokom procesa rekonstrukcije privukao je pažnju velikog broja turista iz celog sveta, da bi sada opština Golubac postala vodeća turistička destinacija u Srbiji.

Nakon velikog projekta rekonstrukcije koja je obuhvatala obnovu bedema svih deset kula tvrđave, izgradnju obaloutvrde i centra za posetice, kao i probijanje novog tunela i gradnju obilaznice duge 800 metara, kako Đerdapska magistrala ne bi i dalje prolazila kroz tvrđavu, srednjovekovno utvrđenje konačno je zasijalo punim sjajem.

Kompletna rekonstrukcija srednjovekovne lepotice iznosila je 8,5 miliona evra, najveći deo novca dala je Evropska unija, dok su deo uložile Austrijska razvojna agencija i Republika Srbija.

Golubačka tvrđava danas blista i gospodari Dunavom, a sam prostor oko tvrđave i unutar nje predivno je uređen. Ipak, najveći doživljaj predstavlja ulazak u samu tvrđavu gde posetioce čeka iznenađenje jer se stiče impresija da ste ušli u svet vitezova i vremeplov koji vas je vratio u daleku prošlost prepunu misterija.

Putovanje u Golubac, spomenik kulture od izuzetnog značaja, naročito je popularno poslednjih godina i predstavlja neizostavnu destinaciju kada je reč o našoj zemlji, pa se i ovog leta očekuje rekordna posećenost.

Ovaj grad na obali Dunava predstavlja pravi prirodni rezervat sa svojim Homoljskim planinama, Crnim vrhom, klisurama, izvorima i vodopadima, pa je idealna destinacija za sve one koji svoj godišnji odmor žele da provedu aktivno. Turisti na raspolaganju imaju mnogobrojne staze za šetanje, od kojih mnoge vode do vodopada i virova, do Gvozdenih vrata sa četiri klisure i tri kotline.

Smeštaj je dosta jeftiniji nego na Zlatiboru ili Divčibarama, gde je takođe velika posećenost, prilično je raznovrstan, od hotela do apartmana, a sobe se uglavnom kreću oko 1.500 dinara po noćenju. Pored tvrđave koja je postala ponos srpskog turizma, ne treba propustiti ni obilazak manastira Tumane, kao i okolinu Golupca gde su mnogobrojni salaši, kao i etno-kuće u Dobri i Sladincu.