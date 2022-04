KAKO PREVAZIĆI STRAH OD VOŽNJE: Ovo su SAVETI čijom primenom ćete za volanom da se osećate poput PROFESIONALCA! Nije nimalo teško!

Početnički strah od vožnje nije ništa neobično, jer jedno je vožnja s instruktorom u automobilu s duplim komandama, a drugo je svakodnevno samostalno manevrisanje na prometnim ulicama grada.

Naravno, strah od vožnje ne mora da bude povezan isključivo s neiskustvom - postoji i fobija od vožnje prouzrokovana traumatičnim iskustvom, najčešće u vidu saobraćajne nesreće, čije prevazilaženje pre svega podrazumeva ispravan psihološki pristup, navodi se na sajtu totalenergies.rs.

Autor teksta dalje obrazlaže kako se osloboditi straha.

Početnički strah

Uzmite dodatne časove vožnje. Ovaj savet ćemo objasniti uz pomoć osvrta na sport, odnosno sportsku priču koja je primenljiva u svim segmentima života, a samim tim i kada je vožnja u pitanju. Naime, kada su upitali legendarnog Majkla Džordana da li ima tremu prilikom važnih šuteva, on je odgovorio: "Rad eliminiše strah".

foto: Shutterstock

To znači da, ako se i posle položenog vozačkog ispita ne osećate dovoljno sigurno za vozačke izazove koji vas očekuju, jednostavno uzmite dodatne časove vožnje kako biste utvrdili "gradivo".

Neka vam neko pravi društvo

Ako i posle dodatnih časova vožnje osećate nervozu na pomisao upravljanja automobilom, možda je samo u pitanju strah od osamostaljivanja. U tom slučaju, navodi sajt totalenergies.rs, verovatno vam je potreban period tranzicije tokom kojeg će vam neko praviti društvo prilikom vožnje.

foto: Shutterstock

Zamolite nekog od cčlanova porodice ili prijatelja da se vozi s vama. Poželjno je da osoba koju ste izabrali za saputnika bude iskusan vozač koji svojim savetima može da vas umiri u trenucima nervoze, te da vam olakša i skrati tranzicioni period. Ako niste u mogućnosti da pronađete iskusnog vozača za saputnika, pobrinite se bar da osoba koja će biti uz vas prilikom vožnje bude neko ko vam prija i ko samim tim ima smirujući uticaj na vas.

Vozite danju

Vožnja noću uvek je zahtevnija od vožnje danju, te čak i da nemate strah od vožnje, ako ste početnik za volanom, preporučljivo je da počnete od dnevne vožnje. Naravno, vremenom, nakon što savladate vožnju danju i nakon što se lišite straha od samostalnog upravljanja automobilom, bićete u mogućnosti da usavršite svoje vozačke sposobnosti i prilikom vožnje noću.

Strah prouzrokovan traumatičnim iskustvom Prevazilaženje straha od vožnje prouzrokovanog traumatičnim iskustvom podrazumeva adekvatan psihološki pristup. Veliki broj vozača nakon što doživi neprijatnost poput saobraćajne nesreće izbegava da ponovo sedne za volan. Ovo je greška, jer što više vremena provedete van automobila, sve teže će vam biti da se vratite u njega. Zato, vratite se što pre. Ako osetite da niste odmah sposobni za povratak na mesto vozača, potražite pomoć psihologa. Strah od vožnje prouzrokovan traumatičnim iskustvom lakše se prevazilazi u društvu, stoga iskoristite "pomoć prijatelja".

Odeća i obuća i čisto vozilo su veoma važni

Vrlo je važno da se osećate komforno tokom vožnje, jer će vam se u suprotnom javiti dodatna nervoza koja će vam onemogućiti racionalno donošenje odluka, a koja će samim tim ugroziti, kako vašu bezbednost, tako i bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju. Ovo se, pre svega, odnosi na obuću koja treba da bude maksimalno udobna, budući da stopalima pritiskate pedale. Kada je u pitanju odeća, pobrinite se da izbor padne na nešto što je prijatno za telo i što vas ne steže. Patike i trenerka su siguran izbor.

foto: Shutterstock

Stvaranje uslova komfora podrazumeva i održavanje kabine automobila. Ako prostor u kojem se nalazite dok vozite nije sređen, nećete se osećati prijatno u njemu, te će to takođe prouzrokovati dodatnu nervozu kod vas. Zato, pre nego što sednete za volan, očistite unutrašnjost svog automobila i uklonite sve zaostale predmete i otpatke s poda i sa sedišta.

Pustite relaksirajuću muziku

Muzika može da ima smirujući efekat, te slobodno pustite one pesme koje doprinose vašem unutrašnjem miru. Naravno, to što vas određena vrsta muzike smiruje ne znači da treba da je "odvrnete" do maksimuma, jer u tom slučaju nećete biti u mogućnosti da "osluškujete" put, odnosno da čujete šta se dešava unutar automobila i van njega.

Kurir.rs