IMAO SAM ČETNIKA NA NIŠANU: Od vojnika Armije BiH preko narkomana do pokajnika ŠTUKAN: Bred Pit i Andželina Džoli su mi DALI IDEJU

Feđa Štukan bio je gost jutarnjeg programa Kurir televizije kod voditelja Gorana Anđelkovića i Olje Lazarević, koje je zanimalo nešto više o Štukanovoj knjizi "Blank", koja je napisana, kako je istakao, na nagovor Bred Pita i Anđeline Džoli, kao potencijalna građa za igrani film - od snajperiste u ratu, do heroinskog zavisnika i beskućnika u miru do reflektora holivudske A produkcije.

Feđa Štukan istakao je da je od svih zanimanja, prvo otac, pa onda sve ostalo.

- Na prvom mestu sam otac, pa pilot, pa glumac. Zamolio sam ćerku da ovu moju knjigu ne čita do 23 godine. Ne znam odakle mi taj broj. Onako mi je pao na pamet. Ne bih da joj dam neku pogrešnu ideju, kao što sam ja imao glupe ideje. Sa 18 godina sam ušao u vojsku - rekao je pisac Feđa Štukan za televiziju Kurir televiziju.

Preživevši rat i dezertiranjem iz tzv. Armije BiH Štukan je istakao da rat nije najgora stvar koja mu se desila.

- Gledam na sve to kao da mi rat nije najgora stvar koja mi se desila. Video sam gore stvari. U ratu sam oguglao na sve te stvari. O tom periodu mislim sve najgore. Tad se to nije moglo izbeći. Imao sam 18 godina, to su godine kada vas zovu u vojsku, a zovu vas jer vas mogu doslovno programirati. Ide se na emocije. Danas nije drugačije, ali mislim da bismo morali promeniti mnogo toga. Ako mozak daje mržnju dva dana, trećeg dana će ona sama da se proizvodi. Mozak misli da mržnja vama odgovara. Ista je stvar i kod ljubavi.

Jedna od najintrigantnijih stvari u knjizi "Blank" bila je i da je, kako kaže, imao "četnika" na nišanu.

- Imao sam četnika na nišanu. Četnik je uglavnom bio naziv za Srbe. To je bio narativ tada. Moji roditelji su bili članovi Centralnog komiteta i nije ih baš to zanimalo (otac musliman i majka Srpkinja). Shvatio sam da što su ljudi u manjem prostoru to je više patriotizma i emocija. Postalo mi je jasno da što više čoveka zatvarate u manji prostor on gleda da se više odbrani. Sve te granice sam srušio. Mi smo isto bili bratski narod, isto kao Ukrajinci i Rusi. Ja sam pilot. Ne vidim granice. Uskoro će 20-ta godina kako sam prestao da se drogiram, onda sam postao alkoholičar i to sam prestao. Posle toga su se desile neke stvari. Te odluke za prekid toga su trajale godinama. Kada sam se definitini put "skinuo" bilo je to gaženje žohara - rekao je Štukan.

Voditelje Olju Lazarević i Gorana Anđelkovića interesovalo je da li bi nešto drugačije uradio.

- Sa ovom pameću, lako je sad. Tada nisam imao put da biram. Imao sam dva puta. Izbegao bih mnoge stvari. Kažu da ljudski mozak donese odluku pre nego što vi to shvatite - rekao je Štukan.

Feđa Štukan ispričao je i kako su mu popularni holivudski glumci Andželina Džoli i Bred Pit dali ideju da napiše knjigu.

- Sa Anđelinom sam razgovarao na snimanju filma. Ona je isto isto pilot i padobranac i vozi motor. Tako je krenula naša priča. Tako smo krenuli. Bred Pit je dolazio, ali ne toliko često. Kad sam otišao u Holivud Bred Pit nije rekao da mu je Anđelina pričala o meni i mom životu. Rekao mi je da stavim sve to na papir. Rekao mi je da napišem dve stranice A papira. Posle smo u Njujorku pričali o tome. To je ostalo. Malo smo odaljili kontakte. Ovo je deseti tiraž, a treći ćirilični tiraž - rekao je Štukan.

