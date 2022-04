KRAJ VISOKIM RAČUNIMA! OVO TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO POZOVETE MAJSTORA Postoji način da uštedite novac kada vam treba POPRAVKA

Sve više se sa velikom dozom straha i opreznosti zovu majstori za kućne popravke. Obično je samo izlazak na teren za utvrđivanje kvara 2.000 dinara, a sama popravka dostiže i neke šokantne cene.

Novinara Predraga Žamboka zanimalo je koja su naša prava kada nam dođe zanatski majstor. Njegov sagovornik na ovu temu bio je Dejan Gavrilović predsednik udruženja "Efektiva".

foto: Kurir televizija

- Jedno od osnovnih prava potrošača je predugovorno informisanje, da on bud upoznat sa cenom pre nego što majstor počne da obavlja popravku. Upravo je poslednjim izmenama Zakona o zaštiti potrošača po članu 74. predviđeno da ako taj majtor koji nam dođe na popravku, ako proceni da je kvar veći, odnosno da je popravka veća od 5.000 dinara on je u obavezi da izda preračun potrošaču sa tačnom specifikacijom šta i koliko će ga koštati. Kada potrošač da saglasnost za taj proračun onda majstor može da počne sa radovima. Tokom proračuna radova on taj proračun može da promeni maksimalno za 15%. Osim ako se nisu drugačije dogovori majstor i potrošač -

Takođe, zakon predviđa i novčane kazne za majstore u slučaju nepoštovanja zakona i propisa.

foto: Profimedia

- Ukoliko majstor to ne uradi, kaznene odredbe predviđaju novčanu kaznu od 50.000 dinara i to je nešto što treba da znaju i potrošači i majstori - dodao je Gavrilović.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:38 ZAŠTITITE VODOMERE U DOMAĆINSTVU TOKOM LEDENIH DANA: Vodoinstalater pokazao najbolji način da to uradite sami (KURIR TELEVIZIJA)