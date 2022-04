PRODAVCI SPREMAJU USKRŠNJE POSKUPLJENJE JAJA! Očekuje se tradicionalni rast uoči VASKRSA: Evo i za koliko!

Bliži nam se Uskrs, a tezge na pijacama i u prodavnicama su već sada krcate jajima svih klasa i porekla. Ekipa Kurira obišla je beogradske pijace sa kojih su prodavci jaja rekli za Kurir da spremaju pretpraznično poskupljenje čak i do pet dinara po komadu.

Naime, prema pisanjima medija, u velikom broju evropskih zemalja ljudi zbog rata u Ukrajini gomilaju neke od osnovnih životnih namirnica, a problem sa cenom jaja pojavio se u Austriji i Nemačkoj. S druge strane, naši živinari poručuju da nema realnih uslova za porast cene jaja, ali da se svakako očekuje tradicionalni rast u maloprodaji uoči praznika.

Razlog za poskupljenje

Dragica M. (63), prodavačica na pijaci Zeleni venac, kaže za Kurir da trenutne cene jaja iznose od 12 dinara, pa sve do 22, u zavisnosti od veličine.

- Cene jaja nekoliko dana pred Uskrs često skoče i do pet dinara, tako da i ove godine očekujemo neko tradicionalno poskupljenje - najavljuje Dragica. Takođe, prodavac Vule Babić kaže za Kurir da se cene jaja formiraju prema cenama hrane za živinu, cenama struje, energenata i prema ostalim uslovima koji su neophodni za njihov uzgoj.

- Cena jaja kod nas se godinama unazad nije menjala i nije imala neke drastične skokove, ali sada, kada je počeo rat u Ukrajini i kada su skočile cene energenata i hrane i do tri-četiri puta za deset dana, sa tim je skočila i cena jaja, koja sada iznosi 17-18 dinara. Cene jaja mahom skaču pred Uskrs i onda, kada praznik prođe, ponovo padaju - objašnjava Babić.

Kriza u Nemačkoj

Ipak, ima i onih prodavaca koji bi voleli da se povećana cena do 20 dinara zadrži i za Uskrs, samo da ne dođe do pojeftinjenja.

- Ne verujem da će biti veće cene od ovih sadašnjih za praznik, samo je bitno da ne pojeftine - kaže prodavačica Gorica Marković.

Predsednik Saveza živinara Republike Srbije Radomir Erić rekao je nedavno za Biznis.rs da, i pored skupljeg koncentrata za ishranu živine, nema razloga za brigu jer u Srbiji ima dovoljnog broja i proizvođača, ali i koka nosilja.

- Cena koncentrata za ishranu pilića i koka nosilja jeste porasla u odnosu na prošlu godinu sa 400 na 450 dinara za deset kilograma, ali oni koji imaju veliku farmu i koji idu na količinu to ne osete. Mislim da realnih osnova za povećanje cena jaja nema, ali trgovci pred Uskrs mogu povećati cene - kazao je Erić i dodao:

- Problem nestašice u zemljama kao što je Nemačka je taj što nema više koka nosilja. Rasne koke se eksploatišu i daju jaja do devet meseci, a koke nosilje do čak treće godine. Idem na svaku berzu svake nedelje i prema tome mogu sa sigurnošću da kažem da se ništa nije promenilo, niti se osećaju bilo kakve najave nestašice. Pred Uskrs će doći do poskupljenja jaja, ali to nema veze s trenutnom krizom. Nema realnih osnova da se cene povećaju, jer ne preti nestašica, niti ima manjak živine - objasnio je Erić.

Kako nezvanično saznajemo, na cenu jaja bi mogao da utiče i skok cena kartonske kutije za jaja koja je koštala 75 dinara, a sada iznosi čak 108.

