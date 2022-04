980.000 PENZIONERA U TRCI ZA BESPLATNU BANJU: Rehabilitacija o trošku države moguća u OVIH 150 ustanova! Teče ROK ZA PRIJAVU!

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao je Oglas za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju za 2022. godinu.

Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija penzija iznosi do 30.978 dinara. Ovo je iznos prosečne penzije u Srbiji obračunat u januaru ove godine, a prema statistici Fonda PIO, penziju do tog iznosa prima 980.453 penzionera iz svih kategorija.

Dr Aleksandar Milošević U banje ide 16.800 penzionera Zamenik direktora PIO Fonda dr Aleksandar Milošević rekao je za RTS da je zavaljujući boljoj naplati doprinosa, koje se svake godine povećava, ove godine za društveni standard penzionera opredelili oko 650 miliona, što je za 92 miliona više nego protekle godine i oko 16.800 penzionera će ove godine iskoristiti pravo na besplatnu rehabilitaciju: - To je značajno povećanje u odnosu na prošlu godinu, kada je oko 15.500 penzionera iskoristilo to pravo - naglašava zamenik direktora Fonda PIO.

Pravo da se jave na oglas imaju svi korisnici penzija koji, osim penzije koja je do 30.978 dinara, nemaju druga lična primanja. Takođe, pravo da se jave na oglas imaju i korisnici penzija koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva (preračunato po srednjem kursu NBS na dan 01.4.2022. godine 1€ = 117,7507 dinara), pod uslovom da zbir tih penzija iznosi do 30.978 dinara.

Potrebna dokumentacija Uz prijavu, potrebno je podneti: penzijski ček;

dokaz o visini penzije iz inostranstva (izvod banke, potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja i drugo);

popunjenu prijavu sa izjavom, na propisanom obrascu, gde želi da koristi rehabilitaciju , da osim penzije korisnik nema drugih ličnih primanja, da nije koristio rehabilitaciju u 2020. i 2021. godini i da ovlašćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje da u njegovo ime i za njegov račun zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti pravo na rehabilitaciju;

, da osim penzije korisnik nema drugih ličnih primanja, da nije koristio rehabilitaciju u 2020. i 2021. godini i da ovlašćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje da u njegovo ime i za njegov račun zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti pravo na rehabilitaciju; raspoloživu medicinsku dokumentaciju, ukoliko je korisnik poseduje.

Inače, penzioneri mogu da koriste pravo na rehabilitaciju u jednoj od 150 ustanova širom Srbije. Kompletan spisak tih ustanova pogledajte u galeriji.

Gde i do kada se prijaviti

Prijave se podnose udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale Fonda na kojoj korisnik ima prebivalište, a korisnici sa teritorije AP Kosovo i Metohija sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije AP Kosovo i Metohija, prijave podnose najbližoj filijali Fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravišta. Prijave se mogu podneti i u najbližoj organizacionoj jedinici Fonda, ukoliko penzioner u vreme podnošenja prijave boravi van svog mesta stanovanja.

Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

Prijave na oglas se podnose počev od 5. aprila, a zaključno sa 21. aprilom 2022. godine.

Rang lista

Rang lista korisnika penzija koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju se objavljuje 21. radnog dana od dana isteka oglasa, što pada 27. maja.

Na rang listu korisnika penzija koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju može se podneti prigovor nadležnoj komisiji u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli.

Komisija je dužna da u roku od pet dana razmotri podnete prigovore, obavesti podnosioce prigovora i utvrdi konačnu rang listu korisnika penzija koji su ostvarili pravo na rehabilitaciju, koju objavljuju na oglasnim tablama organizacija korisnika penzija /Saveza penzionera Srbije i Udruženja penzionera Srbije "Nezavisnost"/, Direkcije Fonda, Pokrajinskog fonda i filijala Fonda.

U postupku prijavljivanja, udruženja penzionera i penzioneri su u obavezi da se pridržavaju svih propisanih mera bezbednosno-zdravstvene zaštite, objavljeno je na sajtu Fonda PIO.

Kurir.rs

