VIDELI STE LJUDE KOJI SAMI ŠETAJU I NOSE MASKU. Ne, nisu ludi! I ne nose masku zbog korone EVO ŠTA JE U PITANJU!

Maske u Srbiji više nisu obavezne iako pandemija koronavirusa nije prošla, mada su snažno preporučene u zatvorenom prostoru gde je nemoguće održavati distancu, a pre svega u javnom prevozu. Ipak, slabo ko to poštuje. Ali ovih dana daju se videti ljudi koji ih nose na otvorenom. Iako to nikada nije bilo obavezno u Srbiji (samo preporučeno ranije da se nosi na mestima gde je nemoguće izbeći gužvu), ima ljudi koji i sami šetaju s maskama preko lica. Epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović iz kriznog štaba navodi za Kurir da viđa dosta ljudi koji napolju nose maske.

- To su mahom oni koji imaju astmu ili alergije, a sada je vreme alergija. I sami, bez ikakve obaveze, pa čak i preporuke, nose maske jer imaju utisak da im to znači i olakšava nošenje s njihovim alergijama. I to treba poštovati. I to jeste zaista tako, olakšava im - kaže za Kurir prof. Tiodorović.

foto: Zorana Jevtić

On objašnjava da i najobičnija hirurška maska, mimo koje čestice koronavirusa mogu lakše da prođu nego kada neko nosi KN 95 masku, značajno pomaže kod alergija.

- Polen, kao i drugi alergeni, ne može da prođe ni kroz običnu, hirurušku masku jer je mnogo krupniji od čestica virusa. Maske sada nose obično stariji, hronični ili oni koji imaju problem s alergijama bez obzira na uzrast. To je dobra navika koju smo stekli tokom korone i ljude sada nije sramota da je primene, stekli su neko samopouzdanje za ove dve godine. Olakšava im svakodnevicu. A uvek smo se smejali Kinezima i drugim narodima s istoka koji su u vreme gripa nosili maske - navodi prof. Tiodorović.

Profesor dodaje i da maske imaju smisla i zbog zagađenja vazduha, jer ni te PM 2.5 i PM 10 čestice ne mogu da prođu ni kroz hiruršku masku, a kamoli kroz KN-95.

Kurir.rs-J.S.S.