AKO UBERETE OVAJ CVETAK U PRIRODI, SLEDI VAM 30 DANA ROBIJE I 150.000 KAZNE Znate li koje su biljke u Srbiji zaštićene zakonom

BEOGRAD - Osamdesetogodišnja baka Milina, već četrdeset godina prodaje cveće na uglu Vase Čarapića i Francuske ulice u Beogradu. Cveće gaji u svom dvorištu, u podnožju Avale.

„To su moje ljubičice, to sam brala sama i donela da prodam. Od prolećnog cveća imam lale, narcis, ruže, kale", rekla je baka Milina Nikolić.

KO UBIJE BUBAMARU, KAZNA JE 15.000, ZA SKAKAVCA 9.000 DINARA! To nije sve, za ubistvo OVE životinje kazna je MILION!

Baka Milina od kazni nikada nije strahovala, iako ih je do sada bilo, ali samo zato što cveće prodaje na ulici. „Dešavalo se, komunalci su nam naplaćivali kazne, oduzimali cveće", rekla je baka Milina, objavio je RTS.

Iako postoji jasan znak u Botaničkoj bašti, mnogi ne odole i ipak uberu po neki cvet. Možda zato što još uvek niko od njih nije platio kaznu. U susednoj Hrvatskoj vesnike proleća štite posebni zakoni, dok je u našoj zemlji njihovo branje regulisano Pravilnikom o proglašenju zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta.

„Ove samonikle vrste u njihovim prirodnim populacijama ne bismo smeli sakupljati. Takođe, njihovo sakupljanje regulisano je i Pravilnikom o sakupljanju divljih vrsta i to je sve uređeno Nacionalnom regulativom", istakao je Tomica Mišljenović, Biološki fakultet u Beogradu.

Prekomerno branje cveća može da dovede do njegovog nestanka. A nestanak jedne od njih može ugroziti brojne druge vrste.

Zaštićene vrste ne smeju se gajiti, uprkos oglasima za prodaju semena - kazna od novčane do zatvorske

Natalijina Ramonda, Pančićeva omorika, žuta lincura, stepski božur, lokvanji, zlatni ljiljan... To su sve zaštićene biljne vrste u Srbiji. Zaštićene su jer su ugrožene. Ne biste smeli da ih gajite ni u kući ni u dvorištu. Međutim, uprkos tome, seme možete lako da pronađete na internetu. Zakon je toliko strog da možete da završite i u zatvoru ako ga kupite i posadite.

Oglas glasi - „Prodaje se Ramonda, zakonom zaštićena vrsta u našoj zemlji, 250 dinara, 25 semenki“. Reč je o kultivisanom semenu, koje je je uvezeno iz Nemačke, nije sakupljano u divljini.

U Zavodu za zaštitu prirode kažu da na osnovu fotografije ne može da se utvrdi da li je u pitanju biljka iz prirode, ili je odgajena iz semena uzetog sa prirodnih staništa, ali svakako, njihovo sakupljanje iz prirode i gajenje u privatnim kolekcijama - zakonom je zabranjeno. I ne samo Ramonde.

Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva, obuhvaćene su 2.633 vrste. Za to što se oglašava prodaja tih vrsta, stručnjaci imaju objašnjenje.

Kazne paprene plus robija

Zakonom je predviđena i kazna za fizička lica - od 50.000 do 150.000 dinara ili kazna zatvora do 30 dana, jer je reč o više prekršaja. Za pravna - do 2.000.000 dinara.