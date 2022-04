NAJNOVIJI KORONA PRESEK: Danas manje novozaraženih i preminulih nego juče

U prethodna 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 7.027 građana od kojih je 699 novozaražen.

Preminulo je 7 pacijenata, na respiratorima u bolnicama širom Srbije je 28 obolelih.

foto: Printscreen/covid19.rs

Podsetimo, dan ranije na korona virus testirano je 8.652 građana od kojih je 960 bilo novozaraženo. Preminulo je 8 pacijenata, a na respiratorima je bilo 28 obolelih.

Naučnici su utvrdili koliko dugo nakon preležane korone postoji opasnost od stvaranja krvnih ugrušaka i drugih zdravstvenih komplikacija.

Kovid povećava rizik od nastajanja ugrušaka krvi do šest meseci posle dobijanja bolesti, pokazuje studija objavljena u Britanskom medicinskom žurnalu (British medical Journal- BMJ).

Švedska studija pokazuje povećan rizik od duboke venske tromboze (ugrušaka krvi u nozi) do tri meseca posle infekcije kovidom, pulmonarne embolije (ugrušaka krvi u plucima) do pola godine i izliva krvi (kao vrsta moždanog udara) do dva meseca posle dobijanja bolesti.

Epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović iz kriznog štaba kaže za Kurir da ga sada od kovida više zabrinjava epidemija gripa koja uzima maha. Sve je, kako navodi, krenulo pre 15-20 dana s predškolskom decom, pa se virus preselio na školsku i već stigao do odraslih. I trajaće još bar sedam-osam dana.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:31 Kina najavila: Šangaj u lokdaunu čak 9 dana zbog korona virusa!