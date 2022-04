DETALJNI CENOVNIK ZA MATURSKO VEČE: Frizeri i šminkeri poskupeli, ali OVA STAVKA najviše košta! Roditelji se hvataju za glavu!

Šminkeri i frizeri podigli cene, a uz svečanu garderobu, restoran ili hotel priprema tinejdžera za proslavu maturske večeri ide i do 48.300 dinara

Do kraja školske godine ostalo je još nekoliko radnih nedelja, a srednjoškolci završnih razreda će završetak ove životne faze ozvaničiti proslavom maturske večeri. Maturanti i maturantkinje se uveliko spremaju za ovo veče, kao i za defilovanje u svečanim haljinama i odelima.

Međutim, priprema za maturu je nezanemarljiv udar na džep roditelja, koji za jedno veče svršenih maturantkinja treba da izdvoje minimum 30.300 dinara, za maturanta je potrebno barem 19.500 dinara, dok skuplje varijante idu čak i do 48.300 dinara!

I dok se roditelji još uvek nisu opasuljili od cena prolećnih ekskurzija, već ih čeka novi trošak. Ukoliko se maturanti opredele za proslavu mature u restoranu, to će ih koštati oko 2.500 dinara, dok su u hotelima cene i preko 6.000 dinara. Za ekskluzivnija mesta treba izdvojiti nešto više od 8.000 dinara po osobi.

Toaleta i mejkap

Osim troškova restorana, za matursko veče su neizostavne haljine i odela. Roditelji koji imaju maturantkinju moraće da izdvoje u proseku oko 12.000 dinara samo za haljinu, zavisno od modela koji devojka želi da obuče. Pored haljine, tu su i cipele ili sandale, koje koštaju minimum 4.000 dinara, dok ceo izgled naravno upotpunjuju detalji poput torbice, koja košta i preko 5.000 dinara, raznog nakita, ali i neizbežne šminke, nadogradnje trepavica, frizure i manikira.

Za maturantkinje je najvažniji profesionalni mejkap, a za njega valja iskeširati do 3.500 dinara.

Dodatna stavka Solarijum Jedna od najjeftinijih stavki koje maturantkinje plaćaju pred maturu je solarijum, koji košta 25 dinara po minutu. Devojke idu onoliko koliko žele, sve do željenog tena, ali svakako se sa njim ne sme preterivati, pa ni na to potrošiti više od 500 dinara. foto: Profimedia

Sanja Mišić, profesionalna šminkerka iz Beograda, kaže za Kurir da ona radi po pozivu i sa svojom opremom, tako da je ove sezone morala da podigne cene.

- Cene profesionalne šminke su ove godine malo poskupele, ja sam sa 3.000 podigla na 3.500 dinara. Od ovoga ne može jeftinije, a generalno su cene šminkanja sada oko 50 evra, dok su ranije u proseku bile od 30 do 40 evra. Još kada je mala matura u pitanju, to je zaista veliki izdatak - kaže Mišićeva, dodajući da šminka i frizura zajedno ne mogu proći bez 70-80 evra. Za većim cenama mejkapa ne zaostaju ni cene frizura.

Eleonora Vujičić Popović, frizerka iz jednog novobeogradskog salona, kaže za Kurir da su usluge generalno poskupele, što zbog korone, što zbog uvođenja fiskalnih kasa.

- Poskupeo nam je i materijal za rad, sve, ali i dodatni nameti za kase, zato su i usluge skuplje. Kod nas su svečane frizure od 1.700 do 2.800 dinara - kaže Vujičić Popović.

Sportski luk najjeftiniji

Takođe, maturantkinje su odavno u potrazi i za terminima za manikir i pedikir, a njihove cene se kreću od 1.600 dinara pa naviše. Kozmetičarka Milica Sević kaže da željena dužina noktiju diktira i cenu, a da u nekim kozmetičkim salonima na cenu utiče i dizajn.

CENOVNIK Devojke Haljina oko 12.000

Cipele/sandale od 4.000 do 8.000

Torbica od 5.000 do 12.000

Profesionalna šminka oko 3.500

Frizura od 1.700 do 2.800

Manikir od 1.600 do 2.000

Restoran 2.500 do 8.000 UKUPNO od 30.300 do 48.300

- Izlivanje noktiju košta već od 2.000 dinara, dok je gel za prirodne nokte od 1.600. Poskupljenja pred mature nema. Mnogi saloni u ovo vreme čak naprave i darivanje za maturantkinje ili promo popuste.

Mali maturanti prolaze jeftinije Apsolventi izdvajaju više od 500 evra Za razliku od svršenih srednjoškolaca, mali maturanti uglavnom svoje mature proslavljaju u školi, te im ova fešta ispadne jeftinija, dok apsolventi na fakultetima za proslavu apsolventske večeri izdvajaju i više od 500 evra.

Međutim, roditelji koji imaju maturanta proći će za nijansu jeftinije. Mogu se nadati da će im za garderobu trebati oko 17.000 dinara plus cena proslave. Muška odela koštaju od 7.000 dinara pa do 20.000.

Mladići Odelo od 7.000 do 20.000

Košulja od 3.000 do 6.000

Cipele oko 5.000

Kaiš oko 2.000

Restoran 2.500 do 8.000 UKUPNO od 19.500 do 41.000 * Cene su u dinarima

Ukoliko se mladić odluči za sportsku eleganciju, to može da košta do 10.000 dinara, dok je elegantnija varijanta sa košuljom, cipelama, kaišem i sakoom znatno skuplja i ide do 33.000 dinara.

