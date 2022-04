PORED KORONE PRETI NAM JOŠ 200 VIRUSA! Čuveni virusolog upozorava: Ove 2 infekcije mogu dovesti do SMRTNOG ISHODA!

Profesorka dr Nada Kuljić Kapulica, virusolog, istakla je da osim korone u ovom periodu kruži čak 200 različitih respiratornih virusa.

- Ovo vreme sada je idealno vreme za razvoj raznih respiratornih infekcija, a s obzirom na to da se nalazimo na repu epidemije SARS 2 virusa, onda je sigurno da svi ovi vremenski uslovi, a i svi praznici koji nam sleduju i dolazak puno ljudi usložnjava tu situaciju - kaže profesorka dr Nada Kuljić Kapulica, virusolog u jutarnjem programu Kurir televizije.

Respiratorni virusi koji kruže u ovom periodu mogu dovesti i do najgoreg ishoda, istakla je dr Kuljić Kapulica.

foto: Kurir televizija

- Sem ovog novog korona virusa, cirkulišu i drugi respiratorni virusi. Svi ljudi koji se sada žale na kijavicu ili neke druge respiratorne bolesti, one su rezultat dejstva virusa, kojih ima preko 200. Grip i respiratorni sincicijalni virus, koji se posebno javlja kod dece, može dati teže infekcije, nezavisno od kijavice. On može dovesti do težih infekcija, koje rezultuju i smrtnim ishodom - navodi virusolog.

Profesorka je istakla da u narednim praznicima teba biti obazriv i pridržavati se svih mera zaštite.

- Ako se govori o narednim praznicima, to znači da treba obraitit pažnju na sve one mere koje mogu sprečiti infekcije. Treba nositi masku u zatvorenim prostorima, izbegavati gužve i ventilirati prostorije što je češće moguće - kaže dr Kapulica.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

00:31 Kina najavila: Šangaj u lokdaunu čak 9 dana zbog korona virusa!