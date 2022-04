KASIRI I PRODAVCI NA PIJACI VAS OVAKO POTKRADAJU, A NE USTRUČAVAJU SE NI KONOBARI! Koriste OVE trikove da vam uzmu VIŠE PARA!

U velikim lancima marketa često nailazimo na raznorazne popuste, sniženja, akcije, rasprodaje, koji nas privuku da kupimo i ono što nam nije potrebno u tom trenutku.

Puna kolica, vikend kupovina i kupac u žurbi idealna su meta kasira koji na sve moguće načine gledaju da nas zakinu na kasi tako što će nam naplatiti i nešto što uopšte nije bilo u našim kolicima.

Iz udruženja za zaštitu potrošača upozoravaju da kasiri nisu jedini, te da se raznim trikovima potkradanja služe i prodavci na pijaci, ali i konobari u restoranima i kafićima.

Kutija cigareta

Redakciji Kurira su se javili potrošači iz Beograda koji su primetili kako ih kasiri u velikim marketima varaju na kasi.

- Obično u kupovinu na veliko idem jednom nedeljno. Tada napunim velika kolica do vrha, pa na kasi ostanem minimum pet minuta. Baš ovakvi kupci kao ja su idealna meta za kasire koji svojim trikovima varaju narod samo da bi zaradili više. Prošlog vikenda bila je ogromna gužva u jednom hipermarketu, ja s punim kolicima došla na kasu. Iza mene red. Gledam one ljude koji nervozno čekaju iza mene i gledam što brže da pakujem sve u torbe i kese - priča za Kurir S. M. i dodaje:

foto: Shutterstock

- Kasirka samo otkucava, na kraju daje račun dug pola metra. Ja platila karticom i izlazim napolje. Dolazim kući, otvaram torbu i gledam račun. Slučajno na računu vidim paklu cigareta koja košta preko 300 dinara, a cigarete uopšte nisam kupila. Setim se da sam perifernim vidom uočila pored kase jednu paklicu koja tu stoji.

Pomorandža na vagi

Čitateljka Kurira Danijela Kocić kaže za Kurir da je primetila da ne samo da podmeću i varaju kasiri u marketima već su se ispraksirali i na pijacama.

- Obično vikendom odem na pijacu po sveže voće i povrće, međutim, prošle nedelje nije bilo prodavačice kod koje stalno kupujem. Svratih do tezge pored da pitam gde joj je koleginica, a ona mi nije ni odgovorila, već me ljubazno ubeđivala kako sad treba da kupim kod nje. I posle njenog ubeđivanja reših da kupim po kilogram krompira, krastavca, kupusa i po kilogram jabuka i mandarina - priča Danijela i dodaje:

foto: Kurir/T.S.

- Vaga na kojoj je merila stajala je usred voća, baš tu gde su one velike pomorandže. Jedna sigurno ima 200-300 grama. Izmerila ona meni povrće i sad prelazi na voće. Sklonila sam se na drugu stranu tezge da pogledam tikvice kad slučajno vidim na vagi jednu veliku pomorandžu. Prodavačica meri jabuke i ne pomera onu pomorandžu s vage.

Kad je stavila da izmeri mandarine, pažljivo sam je posmatrala. I dalje je ne pomera, a mandarine stavlja u kesu. Upitala sam je šta će ta pomorandža na vagi, da bi se ona napravila luda i rekla kako je nije videla i kako je ona slučajno tu pala.

Ona navodi i da je tada žurila pa nije mogla da se raspravlja s prodavačicom.

- Kad sam stigla kući, nisam bila lenja te sam izmerila ono povrće. Svuda je bilo po 800 grama. Dakle ona njena pomorandža je bila 200 i taman kilogram, dok je meni uredno naplatila cenu za jedno kilo.

Smanjene porcije

Dejan Gavrilović iz Udruženja za zaštitu potrošača i bankarskih klijenata Efektiva kaže za Kurir da su najčešće prijave potrošača za ugostiteljske objekte.

foto: Kurir televizija

- Idealan način za obmanu u ugostiteljstvu je svakako smanjenje porcija. U meniju stoji da u jelu ima 300 grama mesa, ali pored toga se navede i pomfrit i salata, oni jeftiniji sastojci, koji uglavnom na kraju i dominiraju na tanjiru, a gost u restoranu ne može da izmeri koliko čega ima u jelu i kolika je porcija - kaže Gavrilović i dodaje:

Nevidljivi trik Mastan i težak papir za delikatese Jedan od starijih načina prevare kupaca je svakako i to što pojedini prodavci stavljaju proizvod u veći i teži, masniji papir, obično za proizvode s delikatesa. Ovim trikom trgovci praktično prodaju papir umesto skupocenog proizvoda.

- Imali smo slučaj prijave kada su četvorica gostiju u jednom restoranu u Beogradu poručila riblju čorbu za četvoro. Kako je konobar video da su dvojica njih stranci, pokušao je nešto da izmulja. Doneli su čorbu u jednoj većoj posudi i rekli da je to za nas. Međutim, jedan od njih je bio stalni gost tog restorana i znao je da se riblja čorba svakome servira u tanjir, a ne ovako. Kad su to sipali u četiri tanjira, imali su svega za dve kašike. Taj gost se pobunio kod vlasnika restorana i na kraju im je ta velika posuda naplaćena kao jedna porcija čorbe.

foto: Profimedia

Potrošači nezaštićeni

On navodi i da su veoma česte obmane koje vrše pijačni prodavci, i to najčešće onih koji nisu registrovani.

- Kada je takav prodavac u pitanju, tu ne može da se primeni Zakon o zaštiti potrošača, jer nema računa - nema dokaza. Samo treba pričati, ali se oni i u takvim slučajevima prave ludi. Podmetnu na vagu svašta nešto dok mere i na takvim trikovima dosta zakidaju kupce, pogotovo one koje ne poznaju. Ostaje savet kupcima da pažljivo posmatraju njihove vage dok mere nešto i ukoliko primete bilo šta neubičajeno, obavezno da ih opomenu.

Prema njegovim rečima, stari štosevi kasira su vraćanje kusura.

- Skoro da nikad u kasi nemaju sitan novac, pa često umeju da zakinu i do deset dinara, a kad kupac ne bi imao toliko, to bi bio problem. Na kasi obavezno stoje neki sitni slatkiši, žvake, bombone, koje oni mogu da provuku i da vam to bude na računu iako niste kupili, a platili ste. I ako primetite tako nešto, kasir će se napraviti lud i reći: "A to nije vaše?!"

Kurir.rs/ Aleksandra Kocić

