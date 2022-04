BRANISLAV TIODOROVIĆ OTKRIVA KO TREBA SADA DA PRIMI ČETVRTU DOZU, A KO NA JESEN: Najvažnije pratiti da li koronavirus mutira

Vakcinacija četvrtom dozom počela je u Srbiji, a kako lekari objašnjavaju, ona je pre svega potrebna starijima i hroničnim bolesnicima, lekarima, kao i onima koji rade u kolektivima. Međutim, s obzirom da opada broj novozaraženih, da nam prema rečima stručnjaka predstoji mirno proleće i leto, mnogi se pitaju da li da sačekaju jesen, kada se predviđa novi talas, ili mogu i sada primiti svoju drugu buster dozu.

Naime, drugi buster mogu primiti svi koji su stariji od 18 godina, a kojima je prošlo pet meseci od treće doze, ali neko logično objašnjenje ide u pravcu da bi mladi i oni sa dobrim imunitetom mogli da sačekaju i jesen. U proteklom periodu zarazio se veliki broj ljudi, te je omikron takoreći prokužio populaciju. Ipak, kako se radi o virusu koji nam je u minulom periodu zadao puno problema, lekari savetuju oprez.

Ko treba sada da primi četvrtu dozu, a ko na jesen

Četvrtu dozu je do sada primio određeni broj ljudi i prema rečima lekara, oni su dobro postupili, s druge strane, oni koji su imali nedavno koronu, koji imaju tri pune doze, koji su dobrog opšteg zdravlja, oni mogu i sačekati jesen kada će se, kako se očekuje pojaviti i nove vakcine.

Epidemiolog i član Kriznog štaba prof.dr Branislav Tiodorović rešava nedoumicu da li bi trebalo da požurite po svoju drugu buster dozu ili ne morate žuriti.

-Svi koji su do sada primili četvrtu dozu, možemo reći oni su dobro postupili. Dakle, oni su zaštićeni sledećih šest meseci sigurno od moguće pojave ovih dosadašnjih tipova ili sojeva kovida. Ali sada forsirati u aprilu ili maju mesecu četvrtu dozu za svakoga, tu nema mnogo opravdanja, iz više razloga. Dva su osnovna, trend je opadajući prisutan svuda u svetu pa i kod nas. To znači, jedino oni koji su teški bolesnici sa imunodeficijencijom, kod njih ima rezona za četvrtu dozu, na šta će ih verovatno upozoriti i lekar koji ih vodi. Zavisno od oboljenja, tu bi moglo da ima nekog opravdanja. Ostalima u ovom momentu nije nužno jer znamo da je u fokusu ona osetljiva grupa - kaže profesor Tiodorović.

foto: Zorana Jevtić

Kako objašnjava profesor, najvažnije je pratiti da li se događa mutacija kovida i prilagoditi vakcine novim sojevima kako bi bile efikasnije. U svakom slučaju nas štite i dosadašnje vakcine koje su pravljene po modelu prvobitnog soja.

-Smatram da je mnogo važnije šta će uraditi proizvođači vakcina do jeseni. Može se, dakle, očekivati da će oni u skladu sa dominirajućim sojem moći kao kod gripa, kao što se pravi sezonska vakcina, da naprave novu vakcinu koju ćemo svi primiti. Lakše je sada svakako, ali pošto je ovo uzročnik koji je pokazao neke osobine apsolutno nezabeležene u medicini, mislim na veliki broj mutacija, onda je to izuzetan zadatak. Ne može se očekivati da će oni to tek tako to da reše, ali kažem to je jedini ispravan način da ih prilagode i da to ide na jesen, dodaje profesor Tiodorović.

Oni koji su primili četvrtu, narednu će verovatno moći na jesen

Kako objašnjava profesor Tiodorović sada ulazimo u mirniji period pa samim tim nije potrebno forsirati vakcinaciju četvrtom dozom, osim kod onih koji su slabijeg imuniteta, sa pridruženim bolestima i starijim ljudima. Naravno, oni koji nisu vakcinisani, u svakom momentu su kandidati za vakcinu, jer do jeseni moći će da prime i novu vakcinu, ali takođe i oni koji su primili do sada četiri, kada prođe šest meseci, najverovatnije će moći da se vakcinišu i narednom dozom.

-Svako ko je primio sada vakcinu, na jesen može primiti narednu dozu, jer će proći šest meseci sigurno i imati vremena za novu vakcinu. To će zapravo, biti početak, jer će to biti nova vakcina, zaključuje profesor Tidorović.

Koliko je za ljude koji su slabijeg imuniteta, ipak važna ta četvrta doza, nedavno je objasnio i njegov kolega, epidemiolog dr Radmilo Petrović, koji je objasnio da je četvrta doza, koju smo uveli, dobro rešenje.

- Četvrta doza će pojačati imunitet svima kojima je prošlo pet meseci od poslednje doze, naročito je preporuka za hronične bolesnike, izjavio je nedavno dr Petrović.

(Kurir.rs/Blic)